Мирзиёев поручил начать поэтапный переход к конкурентному рынку электроэнергии

Президент поручил привлечь иностранных специалистов в правления и наблюдательные советы предприятий для содействия процессу трансформации.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными лицами соответствующих ведомств вопросы трансформации электроэнергетических предприятий, сообщили в пресс-службе президента.

В течение года в рамках государственно-частного партнерства были запущены проекты по привлечению 2 миллиардов долларов прямых инвестиций и строительству 6 новых электростанций мощностью 2,7 тысячи мегаватт.

Впереди – новый этап трансформации, требующий решения задач по модернизации станций, повышению энергоэффективности, снижению затрат и созданию в перспективе конкурентного рынка электроэнергии.

Сегодня износ оборудования электростанций составляет более 50 процентов. Кроме того, расход топлива на старых мощностях в 2 раза выше, чем на новых парогазовых установках.

В связи с этим подчеркнута необходимость продолжения модернизации, но не за счет привлечения средств под гарантии государства, как прежде, а за счет частного капитала.

АО "Национальные электрические сети Узбекистана", "Региональные электрические сети", "Тепловые электрические станции" и "Узбекгидроэнерго" должны перейти на систему подготовки финансовой отчетности в соответствии с мировыми стандартами. Поручено разработать трехлетнюю финансовую модель и бизнес-планы упомянутых компаний.

Президент поручил привлечь иностранных специалистов в правления и наблюдательные советы предприятий для содействия процессу трансформации.

Необходимо разработать документ, определяющий этапы и правила перехода к конкурентному рынку электроэнергии, отметил президент и дал поручения по широкому внедрению передовых технологий в отрасль, осуществлению "цифровой трансформации".

На совещании обсуждена и реализация новых проектов. Планируется строительство солнечных электростанций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях, ветряных станций в Бухарской области и Каракалпакстане, тепловых электростанций в Сырдарье и Сурхандарье.

Отмечена важность ускорения этих проектов, привлечения к ним инвестиций на основе государственно-частного партнерства.