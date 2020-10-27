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Мирзиёев распорядился построить учебно-практический комплекс в Ташкенте

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15265405/Mirziev-rasporyadilsya-postroit-uchebno-prakticheskiy-kompleks-v-Tashkente-.html

Научный комплекс позволит разместить сразу 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Накануне глава государства ознакомился с презентацией проектов нескольких строительных объектов, сообщают в пресс-службе президента.

По официальным данным, в текущем году в Узбекистане ведется строительство более 12 тысяч домов в сельской местности и более 18 тысяч – в городах.

Шавкат Мирзиёев посетил строительство Университета геологических наук - фото
Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Университета геологических наук - фото

В ходе мероприятия Шавкату Мирзиёеву были предоставлены данные о возведении 86 пятиэтажных домов в Сардобинском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области, пострадавших от наводнения из-за прорыва дамбы на водохранилище. Президент поручил ответственным лицам усовершенствовать проект и обеспечить население доступным жильем. 

Кроме того, в рамках встречи прошла презентация проекта, предусматривающего строительство современного учебно-практического комплекса на территории Ташкентского государственного технического университета.

"Планируемый комплекс будет центром исследовательской деятельности для 36 тысяч студентов и более 2 тысяч преподавателей и профессоров, расположенных поблизости Ташкентского государственного технического университета, Национального университета Узбекистана и Туринского политехнического университета. Здесь можно будет разместить одновременно 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий", - информируют в пресс-службе.

Помимо этого, Шавкат Мирзиёев дал указания по благоустройству Нукуса. Для реализации поставленной задачи был разработан спецпроект центральной части Нукуса. Он предусматривает расширение и озеленение улиц, создание озер и парков, увеличение числа торговых точек и центров бытового обслуживания.

Теги:
проект, Строительство, Шавкат Мирзиёев



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