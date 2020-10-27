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Самолет авиакомпании Windrose

Самолеты украинской авиакомпании Windrose начнут летать из Киева в Ташкент

© CC BY-SA 3.0 / Oleg V. Belyakov - AirTeamImages / Airbus A321 авиакомпании Windrose
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15266037/Samolety-ukrainskoy-aviakompanii-Windrose-nachnut-letat-iz-Kieva-v-Tashkent.html

Самый крупный авиаперевозчик Украины планирует выполнять чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент два раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В соответствии с приказом регулятора, авиакомпания Украины Windrose ("Роза ветров") наладит прямые рейсы из Киева в Ташкент. Об этом сообщили в новостном издании avianews.com.

© Sputnik / Павел Паламарчук
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Windrose планирует выполнять чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент два раза в неделю.

Отмечено, что выданное право на осуществление полетов действует до 27 марта 2021 года.

На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".

"Узбекская сторона потребовала сократить квоту полетов для каждой из сторон с двух до одного рейса в неделю, с чем не согласились в МАУ", - отмечено в релизе.

Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines запросил разрешение на полеты в Узбекистан. Лоукостер Украины планировал совершать полеты по направлению Киев — Ташкент два раза в неделю. В заявке была указана просьба выдать права начиная с 1 июля 2020 года и на неограниченный срок.

 

Теги:
Чартер, перелеты, Узбекистан, Украина, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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