Сотрудников ОВД уполномочили задерживать автотранспорт нарушителей карантина

Поправки внесены в Кодекс об административной ответственности. Закон вступил в силу с 27 октября 2020 года.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Кодекс об административной ответственности внесли поправки, в соответствии с которыми статья "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" относится теперь к подведомственности органов внутренних дел. Об этом информирует Norma.uz.

Кто вправе применять административные взыскания:

начальник или замначальника ОВД по охране метрополитена;

начальники и замначальников подразделений на железнодорожных вокзалах и в аэропортах;

старшие инспекторы и инспекторы по профилактике опорных пунктов ОВД;

начальник УБДД (ГУБДД), его заместители, начальник отдела по организации и координации ДПС и административной практики, главный инспектор, инспектор по особо важным делам (по административной практике), начальник отделения (отдела) административной практики, главный инспектор, старший инспектор (инспектор) по рассмотрению материалов административных правонарушений, начальник отдела (отделения) безопасности дорожного движения, старший инспектор ГСБДД и инспектор по административной практике группы безопасности дорожного движения, а при их отсутствии – начальник отдела внутренних дел или его заместитель;

командир или заместитель командира бригады (батальона, дивизиона, отряда, мобильной группы), старший инспектор (инспектор) ДПС и другие сотрудники, контролирующие соблюдение ПДД и иных документов, связанных с безопасностью дорожного движения.

"Обязательным условием для рассмотрения дел и применения взысканий в данном случае является введение на соответствующих территориях или объектах ограничительных мероприятий (карантина)", - отмечено в документе.

Таким образом, если во время карантина водитель нарушит ограничение на передвижение транспортных средств, сотрудники органов внутренних дел имеют право задержать автомобиль до рассмотрения дела об административном правонарушении.

Закон вступил в силу с 27 октября 2020 года.

Напомним: гражданин, нарушивший правила борьбы с эпидемиями, будет оштрафован на сумму от 4,46 млн до 6,69 млн сумов (20-30 БРВ). На чиновника возложат уплату штрафа в размере от 6,69 млн до 11,15 млн сумов (30-50 БРВ).