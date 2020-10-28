Стала известна стоимость билетов в города Украины из Узбекистана

Украинская компания-лоукостер SkyUp уже в ближайшее время готова открыть регулярные авиарейсы из Киева в Ташкент, а также из Львова в Самарканд.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Стоимость билета в две стороны в несколько городов Украины из Узбекистана будет составлять 300 долларов, об это рассказал в интервью ИА "Дунё" посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко.

По его словам, украинская компания-лоукостер SkyUp уже в ближайшее время готова открыть регулярные авиарейсы из Киева в Ташкент, а также из Львова в Самарканд.

"Моим безусловным приоритетом является открытие прямого авиасообщения между Украиной и Узбекистаном. Это должно создать благоприятные условия для бизнеса, способствовать трудовой и академической мобильности, реализации туристического потенциала регионов и в конце концов облегчить жизнь семьям, чьи родные и близкие люди живут в наших странах", - заявил Дорошенко.

Напомним, ранее стало известно, что компания Windrose планирует выполнять чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент два раза в неделю.

На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".

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Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines запросил разрешение на полеты в Узбекистан. Лоукостер Украины планировал совершать полеты по направлению Киев — Ташкент два раза в неделю. В заявке была указана просьба выдать права начиная с 1 июля 2020 года и на неограниченный срок.