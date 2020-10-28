В Узбекистане призвали не поддаваться эмоциям из-за карикатур на Мухаммеда

В управлении осудили карикатуру на Мухаммеда и назвали ее "неуместной и оскорбительной". В заявлении отмечается, что честь пророка является высшей ценностью для мусульман.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Карикатуры на пророка Мухаммеда оскорбляют религиозные чувства мусульман, но нельзя поддаваться на эмоции и также отвечать оскорблениями, заявили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

"Если мы будем отвечать на оскорбление оскорблением, высока вероятность того, что это станет причиной для второй волны этого отвратительного действия. Это принесет больше вреда, чем пользы", - говорится в сообщении.

В управлении осудили карикатуру на Мухаммеда и назвали ее "неуместной и оскорбительной". В заявлении отмечается, что честь пророка является высшей ценностью для мусульман.

В УМУ также призвали мусульман действовать, основываясь "на мышлении, а не эмоциях", чтобы "не создавать почву для заговора врагов религии и ухудшения ситуации".

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"Уважение к пророку должно выражаться не агрессивным поведением, а с разумом", - добавили в управлении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. В частности, в Узбекистане многие пользователи соцсетей стали публиковать видео с оскорблениями в адрес Макрона.