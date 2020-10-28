В Ташкенте планируют перезапустить камеры на перекрестках за 1,1 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Истек срок лицензии программного обеспечения видеокамер, запущенных на перекрестках Ташкента в марте 2017 года для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил замначальника Департамента цифрового развития при столичном хокимияте Алексей Хан в рамках очередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.

По словам эксперта, совместно со швейцарской компанией были установлены камеры на 114 перекрестках, а также несколько радаров на линейных объектах. Сейчас рассматривается возможность приобретения системы AutoCon, способной автоматически распознавать номерные знаки, измерять скорость и фиксировать нарушения ПДД. Она была разработана отечественной компанией ABL-Soft&SS, добавил специалист.

"Мы с ними переговорили, они дали нам коммерческое предложение. Один миллиард сто миллионов сумов — цена системы", — пояснил Алексей Хан.

Напомним: в соответствии с указом президента, внедрение системы автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было реализовано в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в период с 2018 по 2019 годы. Развитием системы занималась немецкая компания ATLAS International. Германия инвестировала в проект 300 млн евро.