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Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений

В Ташкенте планируют перезапустить камеры на перекрестках за 1,1 млрд сумов

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15275923/V-Tashkente-mogut-perezapustit-kamery-na-perekrestkakh-za-11-mlrd-sumov.html

Рассматривается возможность приобретения системы AutoCon, способной автоматически распознавать номерные знаки, измерять скорость и фиксировать нарушения ПДД.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Истек срок лицензии программного обеспечения видеокамер, запущенных на перекрестках Ташкента в марте 2017 года для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил замначальника Департамента цифрового развития при столичном хокимияте Алексей Хан в рамках очередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.

Комплекс автофиксации нарушений ПДД
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По словам эксперта, совместно со швейцарской компанией были установлены камеры на 114 перекрестках, а также несколько радаров на линейных объектах. Сейчас рассматривается возможность приобретения системы AutoCon, способной автоматически распознавать номерные знаки, измерять скорость и фиксировать нарушения ПДД. Она была разработана отечественной компанией ABL-Soft&SS, добавил специалист.

"Мы с ними переговорили, они дали нам коммерческое предложение. Один миллиард сто миллионов сумов — цена системы", — пояснил Алексей Хан.

Напомним: в соответствии с указом президента, внедрение системы автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было реализовано в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в период с 2018 по 2019 годы. Развитием системы занималась немецкая компания ATLAS International. Германия инвестировала в проект 300 млн евро.

 

Теги:
Хокимият Ташкента, нарушения, ПДД, видеонаблюдение, Узбекистан



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