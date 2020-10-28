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Сколько человек прошли ПЦР-тест на коронавирус в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (934)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15277010/Skolko-chelovek-proshli-PTsR-test-na-koronavirus-v-Uzbekistane.html

Эксперт рассказал, можно ли поставить диагноз о заболевании по рентген-снимку и заявил, что нужно несколько показателей.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Узбекистане 4,2 миллиона человек прошли ПЦР-тест на коронавирус, об этом рассказал на брифинге член штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбанов.

Он рассказал, можно ли поставить диагноз о заболевании по рентген-снимку и заявил, что нужно несколько показателей.

"Если в органах дыхания наблюдаются клинические признаки заболевания, то необходимо пройти ПЦР-тест. Точный диагноз зависит от положительного результата лабораторного исследования", - заявил он.

Также эксперт рассказал, что нужно делать, если заразился член семьи. По его словам, необходимо изолировать пациента, чтобы болезнь не распространилась на членов семьи. Человека следует перевести в отдельную комнату, которую нужно проветривать, предоставить ему отдельную посуду. Члены семей пациентов, получающих лечение на дому, также помещаются на карантин.

Как реагировать на заражение члена семьи COVID-19 - ответ эксперта >>

Напомним, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 66 037 (+93). В стране от коронавируса выздоровели 63 165 человек. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 2 315.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (934)
Теги:
тест, Карантин, пандемия, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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