Сколько человек прошли ПЦР-тест на коронавирус в Узбекистане

Эксперт рассказал, можно ли поставить диагноз о заболевании по рентген-снимку и заявил, что нужно несколько показателей.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Узбекистане 4,2 миллиона человек прошли ПЦР-тест на коронавирус, об этом рассказал на брифинге член штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбанов.

Он рассказал, можно ли поставить диагноз о заболевании по рентген-снимку и заявил, что нужно несколько показателей.

"Если в органах дыхания наблюдаются клинические признаки заболевания, то необходимо пройти ПЦР-тест. Точный диагноз зависит от положительного результата лабораторного исследования", - заявил он.

Также эксперт рассказал, что нужно делать, если заразился член семьи. По его словам, необходимо изолировать пациента, чтобы болезнь не распространилась на членов семьи. Человека следует перевести в отдельную комнату, которую нужно проветривать, предоставить ему отдельную посуду. Члены семей пациентов, получающих лечение на дому, также помещаются на карантин.

Как реагировать на заражение члена семьи COVID-19 - ответ эксперта >>

Напомним, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 66 037 (+93). В стране от коронавируса выздоровели 63 165 человек. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 2 315.