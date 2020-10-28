Какие продукты защищают от коронавируса — рассказала диетолог

Специалист отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Противостоять COVID-19 поможет активное употребление продуктов, богатых витаминами и минералами. Именно они способствуют укреплению иммунитета, который так важен в разгар пандемии.

Об этом заявила заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог Екатерина Бурляева.

По ее словам, особое внимание следует уделить витаминам группы А, С, D, Е, В2, В6 и В12. Также она отметила важность фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.

Бурляева напомнила, что нехватка витамина D, к примеру, значительно увеличивает вероятность развития респираторных инфекций. Если же его в организме достаточно, то это снижает вероятность заболевания вирусом и ослабляет уже имеющиеся симптомы.

В каких продуктах содержится витамин D?

Он содержится, к примеру, в печени трески, яичном желтке, рыбе и сливочном масле.

Специалисты отмечают: если каждый день употреблять 10-15 граммов печени трески, то таким образом можно обеспечить суточную потребность организма в витаминах A и D.

А что насчет витамина Е?

Он также очень полезен для иммунитета, который очень важно защитить в пандемию.

Витамином Е богаты орехи и подсолнечное масло. К примеру, если употреблять в сутки две столовые ложки масла, то можно покрыть суточную потребность в этом витамине.

Немаловажную роль играет витамин С, цинк и селен

Витамин C содержится, к примеру, в шиповнике, облепихе, черной смородине, цитрусовых, капусте и сладком перце. А цинк — в говяжьей и куриной печени, сыре и также орехах.

Селен содержится, в основном, в печени и твороге.

Между тем не всегда получается составить рацион так, чтобы в нем присутствовали все необходимые витамины и вещества. В этом случае на помощь приходят различные витаминные комплексы, добавила диетолог.

Бурляева также подчеркнула важность соблюдения баланса жиров, белков и углеводов. Необходимо придерживаться оптимального питания, отметила эксперт.

По ее словам, именно оно является "ключевым фактором в предотвращении развития и улучшении течения заболеваний, связанных с питанием и существенно ухудшающих прогноз человека с новой коронавирусной инфекцией".