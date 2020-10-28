В Узбекистане разрешили проводить свадьбы в банкетных залах

Проводить семейные торжества, свадьбы и другие церемонии можно с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории).

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Узбекистане разрешено проводить свадьбы в банкетных залах, об этом на брифинге заявил член штаба по борьбе с коронавирусом при Минздраве Ботир Курбанов.

"Согласно решению Специальной республиканской комиссии от 30 сентября, в связи с ослаблением карантинных мер с 1 октября разрешено проводить свадьбы в банкетных залах", - заявил он.

По его словам, проводить семейные торжества, свадьбы и другие церемонии можно с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории).

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Напомним, что информация о том, что свадьбы разрешается проводить в банкетных залах, до сегодняшнего дня официально не оглашалась.