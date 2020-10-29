Карантин с акцентом: как постсоветские страны борются с COVID-19

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik, Андрей Злыденный. В Узбекистане, согласно официальным сводкам, ситуация с коронавирусом выглядит стабильной и управляемой, но ряд ограничений, прежде всего, масочный режим, дистанция и обязательная санитарная обработка, все еще действует. В других столицах бывшего Союза ситуация схожая, но где-то действует более жесткий режим, а где-то – напротив.
Как столицы постсоветских государств встречают вторую волну распространения COVID-19 и чем нынешние ограничительные меры отличаются от тех, которые действовали весной и летом, разбирался корреспондент Sputnik.
Тотальный локдаун
В самом начале эпидемии коронавируса, когда врачи только начинали искать опытным путем способы лечения заразившихся, а системы здравоохранения переходили к работе в новом режиме, главной задачей для всех без исключения государств было сдержать заболеваемость, чтобы на всех пациентов с COVID-19 хватило создаваемых в экстренном порядке коек в больницах.
Кроме того, около века назад планета уже сталкивалась с массовой пандемией – так называемой испанкой, которой во всем мире заразилось не менее полумиллиарда человек и от которой, по разным данным, умерло несколько десятков миллионов. Предпринятые в тот период меры, такие как закрытие публичных мест или запреты на рукопожатия, стали образцом уже для нынешних властей.
Страны постсоветского пространства весной стали вводить жесткие ограничения на передвижения граждан и экономическую деятельность. Так, с 16 марта в Ташкенте, как и по всей стране, были закрыты вузы, школы и детсады: все они перешли на "удаленку", как и работники большинства других организаций. А магазины непродовольственных товаров, театры, кинотеатры, предприятия общепита приостановили свою деятельность. В конце концов, в городе прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метро, а въезд и выезд из столицы запретили.
Гражданам предписали на улице и в общественных местах носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, из дома можно было выйти только на работу, для покупки лекарств и продуктов.
Пользоваться личными авто могли только те, у кого имелся специальный стикер. Но в конце апреля это требование смягчили, и всем разрешили ездить по своим делам, но только по три часа утром и вечером.
Поначалу ограничения в Ташкенте ничем не отличались о тех, что ввели и в других областях Узбекистана. Однако с 8 мая все регионы страны разделили на три цветовые зоны (красную, желтую и зеленую) в зависимости от уровня риска распространения коронавируса.
Похожим образом – вводят разные ограничения в разных регионах – поступают и в других странах. Но если в одних это оформляют в виде цветовых зон и устанавливают, что запрещено в них (к примеру, так сделали в Казахстане и Украине), то в других (в России) региональным властям дали право самим решать, какие действия предпринимать.
Аналогичные тем, что были введены в Ташкенте, меры применялись и в столицах других постсоветских государств. Там тоже предписывали всем гражданам не выходить на улицы без средств защиты, соблюдать дистанцию, а большинство людей стало работать удаленно. Закрывались общественные места (от парков и музеев до кинотеатров и ресторанов) и учебные заведения, а также запретили любые массовые мероприятия.
Но, например, не везде власти пошли на прекращение работы общественного транспорта. Так, в Москве даже в самый сложный период эпидемии продолжали ходить автобусы, трамваи и метро. Там решили действовать точечно: приостановили действие социальных карт учащихся, которые перешли на дистанционное обучение, и пенсионеров, которые входят в группу риска.
А в странах Балтии не стали полностью закрывать въезд в столицы, как это делали в Узбекистане и Казахстане. В то же время были другие инициативы: например, в Вильнюсе на детских площадках одновременно могли играть только дети из одной семьи.
В Минске, как и по всей стране, карантинных мер так и не ввели в попытке не допустить их негативного влияния на экономику страны. Остановились на рекомендациях носить маски. При этом власти в апреле в целях профилактики продлевали каникулы в школах.
В Туркменистане ситуация сложилась несколько иная. Несмотря на то что Ашхабад не признает распространения коронавируса внутри страны, определенные противоинфекционные меры все-таки принимают. Например, не обошлось без предписаний всем носить маски в общественных местах, правда, не в целях защиты от COVID-19, а чтобы предотвратить негативное влияние на здоровье песчаных бурь. Отдельные ограничения ввели и на деятельность общепита и торговых центров.
Таким образом, первую волну коронавируса Ташкент и столицы других государств постсоветского пространства в большинстве своем встретили в режиме тотального локдауна.
Карантин с национальной спецификой
Летом в связи с общим спадом заболеваемости в Узбекистане и странах-соседях начали снимать отдельные санитарные ограничения. Вновь заработали не только продовольственные, но и непродовольственные магазины, открывались музеи и парки, кафе и рестораны.
Власти в особом порядке организовали вступительные экзамены в вузы. При этом продолжали действовать главные требования: придерживаться социального дистанцирования и носить маски, если выходишь из дома и пользуешься общественным транспортом.
Однако ближе к осени отчасти пришлось вернуться к тому, что уже было в самом начале пандемии. Но при этом в постсоветских государствах стараются избежать повторного тотального карантина.
Самыми "либеральными" в плане санитарного режима можно назвать Минск и Кишинев: там в настоящее время власти ограничились только предписаниями о масках и дистанции. Кроме того, на предприятиях общепита, в учебных учреждениях должны регулярно осуществлять дезинфекцию.
На частных мероприятиях в Риге могут собираться не более 30 человек внутри помещений и не больше трехсот – на открытом воздухе.
Для борьбы с распространением коронавируса во многих столицах либо снова полностью или частично приостанавливают работу общественного транспорта (так, в Баку закрыли метро, а по выходным не работает и наземный транспорт, а в Нур-Султане он не ходит по воскресеньям), либо ограничивают его заполняемость (в Киеве в салонах автобусов можно занимать только половину мест). При этом в большинстве городов он продолжает работать в обычном режиме.
Запреты коснулись и других мест массового скопления людей – ночных клубов и баров. В этом плане самым экзотичным стал пример Москвы, где для посетителей ввели специальные пропуска с QR-кодом.
Не везде можно гарантированно получить место за столиком в ресторанах, ведь зачастую они могут одновременно принимать не более определенного количества клиентов: к примеру, в Бишкеке – 50 посетителей, в Нур-Султане – до 30.
Один из важнейших вопросов – как будет организовано обучение в детсадах, школах и вузах? Власти столиц отвечают на него по-разному.
Так, в Ташкенте детсады открывают группы поэтапно, школы работают в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом районе, а университеты (кроме медицинских) пока на "удаленке". В Москве же учебный год начался полностью в очном режиме. Однако в отдельных случаях школам и вузам приходится уходить на карантин – так произошло в МГТУ имени Баумана.
По-разному регламентирована работа торговых центров, рынков и магазинов. Речи о полном их закрытии не идет, но кое-где им, как и ресторанам, предписывают закрываться раньше обычного.
Если в Бишкеке базары работают до 17.00, то в Нур-Султане непродовольственные магазины открыты только по будням до 18.00. В других столицах меры более мягкие: достаточно проводить регулярную дезинфекцию и контролировать соблюдение посетителями масочного режима.
Жители Тбилиси и Нур-Султана пока не могут сходить в кинотеатры (хотя в Казахстане с недавнего времени разрешили возобновить показы), а в Москве и некоторых других столицах кинозалы работают при половинной заполняемости.
Абсолютно везде работодателям рекомендуют по возможности отправить сотрудников на удаленный режим работы. В Москве, например, специальным указом мэра на "дистанционку" обязали перевести не менее 30% персонала.