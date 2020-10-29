Карантин с акцентом: как постсоветские страны борются с COVID-19

Пандемия коронавируса в разной степени затронула все постсоветские страны. Каждое государство вводит свои меры профилактики, и наиболее показательны в этом отношении карантинные ограничения в столицах.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik, Андрей Злыденный. В Узбекистане, согласно официальным сводкам, ситуация с коронавирусом выглядит стабильной и управляемой, но ряд ограничений, прежде всего, масочный режим, дистанция и обязательная санитарная обработка, все еще действует. В других столицах бывшего Союза ситуация схожая, но где-то действует более жесткий режим, а где-то – напротив.

Как столицы постсоветских государств встречают вторую волну распространения COVID-19 и чем нынешние ограничительные меры отличаются от тех, которые действовали весной и летом, разбирался корреспондент Sputnik.

Тотальный локдаун

В самом начале эпидемии коронавируса, когда врачи только начинали искать опытным путем способы лечения заразившихся, а системы здравоохранения переходили к работе в новом режиме, главной задачей для всех без исключения государств было сдержать заболеваемость, чтобы на всех пациентов с COVID-19 хватило создаваемых в экстренном порядке коек в больницах.

Сделать это можно было только одним способом – максимально ограничив контакты людей друг с другом. Примером для многих стал Китай, власти которого ввели беспрецедентные карантинные меры (например, полностью закрыли от остальной страны город Ухань, где и началась эпидемия), благодаря чему довольно быстро удалось снизить рост числа заболевших коронавирусом.

Кроме того, около века назад планета уже сталкивалась с массовой пандемией – так называемой испанкой, которой во всем мире заразилось не менее полумиллиарда человек и от которой, по разным данным, умерло несколько десятков миллионов. Предпринятые в тот период меры, такие как закрытие публичных мест или запреты на рукопожатия, стали образцом уже для нынешних властей.

Страны постсоветского пространства весной стали вводить жесткие ограничения на передвижения граждан и экономическую деятельность. Так, с 16 марта в Ташкенте, как и по всей стране, были закрыты вузы, школы и детсады: все они перешли на "удаленку", как и работники большинства других организаций. А магазины непродовольственных товаров, театры, кинотеатры, предприятия общепита приостановили свою деятельность. В конце концов, в городе прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метро, а въезд и выезд из столицы запретили.

Гражданам предписали на улице и в общественных местах носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, из дома можно было выйти только на работу, для покупки лекарств и продуктов.

Пользоваться личными авто могли только те, у кого имелся специальный стикер. Но в конце апреля это требование смягчили, и всем разрешили ездить по своим делам, но только по три часа утром и вечером.

Поначалу ограничения в Ташкенте ничем не отличались о тех, что ввели и в других областях Узбекистана. Однако с 8 мая все регионы страны разделили на три цветовые зоны (красную, желтую и зеленую) в зависимости от уровня риска распространения коронавируса.

Это позволило снимать отдельные карантинные меры в тех районах, где ситуация складывалась более благоприятно, и сохранять их там, где заболеваемость была высокой. В Ташкенте долгое время санитарный режим оставался более жестким, чем в некоторых других областях.

Похожим образом – вводят разные ограничения в разных регионах – поступают и в других странах. Но если в одних это оформляют в виде цветовых зон и устанавливают, что запрещено в них (к примеру, так сделали в Казахстане и Украине), то в других (в России) региональным властям дали право самим решать, какие действия предпринимать.

Аналогичные тем, что были введены в Ташкенте, меры применялись и в столицах других постсоветских государств. Там тоже предписывали всем гражданам не выходить на улицы без средств защиты, соблюдать дистанцию, а большинство людей стало работать удаленно. Закрывались общественные места (от парков и музеев до кинотеатров и ресторанов) и учебные заведения, а также запретили любые массовые мероприятия.

Но, например, не везде власти пошли на прекращение работы общественного транспорта. Так, в Москве даже в самый сложный период эпидемии продолжали ходить автобусы, трамваи и метро. Там решили действовать точечно: приостановили действие социальных карт учащихся, которые перешли на дистанционное обучение, и пенсионеров, которые входят в группу риска.

А в странах Балтии не стали полностью закрывать въезд в столицы, как это делали в Узбекистане и Казахстане. В то же время были другие инициативы: например, в Вильнюсе на детских площадках одновременно могли играть только дети из одной семьи.

Единственным заметным исключением из этого ряда стали Беларусь, где в борьбе c пандемией не стали делать основную ставку на режим локдауна, и Туркменистан, где до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

В Минске, как и по всей стране, карантинных мер так и не ввели в попытке не допустить их негативного влияния на экономику страны. Остановились на рекомендациях носить маски. При этом власти в апреле в целях профилактики продлевали каникулы в школах.

В Туркменистане ситуация сложилась несколько иная. Несмотря на то что Ашхабад не признает распространения коронавируса внутри страны, определенные противоинфекционные меры все-таки принимают. Например, не обошлось без предписаний всем носить маски в общественных местах, правда, не в целях защиты от COVID-19, а чтобы предотвратить негативное влияние на здоровье песчаных бурь. Отдельные ограничения ввели и на деятельность общепита и торговых центров.

Таким образом, первую волну коронавируса Ташкент и столицы других государств постсоветского пространства в большинстве своем встретили в режиме тотального локдауна.

Карантин с национальной спецификой

Летом в связи с общим спадом заболеваемости в Узбекистане и странах-соседях начали снимать отдельные санитарные ограничения. Вновь заработали не только продовольственные, но и непродовольственные магазины, открывались музеи и парки, кафе и рестораны.

Власти в особом порядке организовали вступительные экзамены в вузы. При этом продолжали действовать главные требования: придерживаться социального дистанцирования и носить маски, если выходишь из дома и пользуешься общественным транспортом.

Однако ближе к осени отчасти пришлось вернуться к тому, что уже было в самом начале пандемии. Но при этом в постсоветских государствах стараются избежать повторного тотального карантина.

Самыми "либеральными" в плане санитарного режима можно назвать Минск и Кишинев: там в настоящее время власти ограничились только предписаниями о масках и дистанции. Кроме того, на предприятиях общепита, в учебных учреждениях должны регулярно осуществлять дезинфекцию.

В Ташкенте, помимо этого, запрещены массовые мероприятия, хотя и можно проводить свадьбы и другие семейные торжества, но только с участием не более 30 человек. Аналогичные ограничения и в Душанбе с лимитом до 40 гостей.

На частных мероприятиях в Риге могут собираться не более 30 человек внутри помещений и не больше трехсот – на открытом воздухе.

Для борьбы с распространением коронавируса во многих столицах либо снова полностью или частично приостанавливают работу общественного транспорта (так, в Баку закрыли метро, а по выходным не работает и наземный транспорт, а в Нур-Султане он не ходит по воскресеньям), либо ограничивают его заполняемость (в Киеве в салонах автобусов можно занимать только половину мест). При этом в большинстве городов он продолжает работать в обычном режиме.

Запреты коснулись и других мест массового скопления людей – ночных клубов и баров. В этом плане самым экзотичным стал пример Москвы, где для посетителей ввели специальные пропуска с QR-кодом.

В других городах этот вопрос решили проще – закрыли их (в Ташкенте и Бишкеке вместе со спа-салонами и компьютерными клубами) или ограничили время работы баров, а заодно ресторанов и кафе. Например, в Нур-Султане и Тбилиси их должны закрывать в 22.00.

Не везде можно гарантированно получить место за столиком в ресторанах, ведь зачастую они могут одновременно принимать не более определенного количества клиентов: к примеру, в Бишкеке – 50 посетителей, в Нур-Султане – до 30.

Один из важнейших вопросов – как будет организовано обучение в детсадах, школах и вузах? Власти столиц отвечают на него по-разному.

Так, в Ташкенте детсады открывают группы поэтапно, школы работают в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом районе, а университеты (кроме медицинских) пока на "удаленке". В Москве же учебный год начался полностью в очном режиме. Однако в отдельных случаях школам и вузам приходится уходить на карантин – так произошло в МГТУ имени Баумана.

В Вильнюсе ученики начальной школы учатся в аудиториях, однако с 5-го класса организованы удаленные занятия. Всем вузам также рекомендовали уйти на "дистанционку".

По-разному регламентирована работа торговых центров, рынков и магазинов. Речи о полном их закрытии не идет, но кое-где им, как и ресторанам, предписывают закрываться раньше обычного.

Если в Бишкеке базары работают до 17.00, то в Нур-Султане непродовольственные магазины открыты только по будням до 18.00. В других столицах меры более мягкие: достаточно проводить регулярную дезинфекцию и контролировать соблюдение посетителями масочного режима.

Жители Тбилиси и Нур-Султана пока не могут сходить в кинотеатры (хотя в Казахстане с недавнего времени разрешили возобновить показы), а в Москве и некоторых других столицах кинозалы работают при половинной заполняемости.

Абсолютно везде работодателям рекомендуют по возможности отправить сотрудников на удаленный режим работы. В Москве, например, специальным указом мэра на "дистанционку" обязали перевести не менее 30% персонала.

Сейчас карантинный режим в столицах постсоветских государств значительно отличается от того, что было весной, – местные власти и врачи уже накопили опыт борьбы с коронавирусом, а больницы в целом готовы к росту инфицированных, потому тотальный запрет уже не нужен. Впрочем, все зависит от динамики заражения инфекцией: если ситуация будет развиваться по негативному тренду, то карантин могут ужесточить.