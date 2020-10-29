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В Узбекистане запустили Telegram-бот для получения результатов ПЦР-теста

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (937)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15285115/V-Uzbekistane-zapustili-Telegram-bot-dlya-polucheniya-rezultatov-PTsR-testa.html

Через мессенджер можно получить действующий официальный бланк с данными о проведенном тестировании на COVID-19. Документ имеет специальный QR-код, считываемый электронными устройствами.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Центром развития ИКТ Министерства здравоохранения Узбекистана (Центр ITMed) разработана и внедрена информационная система coronavirus-test.uz. С ее помощью происходит сбор и обобщение статистики по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Ранее от пациента, сдавшего ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции, требовалось через несколько дней приходить в лабораторию, чтобы получить справку на руки. Данная ситуация создавала некоторые неудобства.

Для упрощения процедуры в республике создан специальный Telegram-бот. Воспользовавшись его услугой, можно оперативно получить действующий официальный бланк с результатами тестирования не выходя из дома.

Инструкция по использованию Telegram-бота:

  • зайти в Telegram-бот @coronavirustest_testingbot;
  • отправить серию и номер паспорта в формате: АВ1234567;
  • ввести дату рождения в формате день - месяц - год рождения (например, 28.10.1990).

Telegram-бот выдаст результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 ("Отрицательный" или "Положительный") и предоставит ссылку, по которой можно скачать или распечатать официальный бланк с результатами ПЦР-теста. Он также имеет считываемый электронными устройствами QR-код.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В настоящее время к системе coronavirus-test.uz подключено 40 лабораторий, полный список которых опубликован на Telegram-канале Минздрава.

Напомним: накануне сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбанов в рамках проходящего брифинга заявил, что в Узбекистане 4,2 миллиона человек уже прошли ПЦР-тест на коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения, в республике выявлено 66 313 случаев заражения COVID-19, в данный момент в медицинских клиниках проходят лечение 2 307 пациентов, а выздоровели уже  63 446 человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (937)
Теги:
Telegram, бот, Узбекистан, коронавирус



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