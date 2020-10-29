В Узбекистане запустили Telegram-бот для получения результатов ПЦР-теста

Через мессенджер можно получить действующий официальный бланк с данными о проведенном тестировании на COVID-19. Документ имеет специальный QR-код, считываемый электронными устройствами.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Центром развития ИКТ Министерства здравоохранения Узбекистана (Центр ITMed) разработана и внедрена информационная система coronavirus-test.uz. С ее помощью происходит сбор и обобщение статистики по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19.

Ранее от пациента, сдавшего ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции, требовалось через несколько дней приходить в лабораторию, чтобы получить справку на руки. Данная ситуация создавала некоторые неудобства.

Для упрощения процедуры в республике создан специальный Telegram-бот. Воспользовавшись его услугой, можно оперативно получить действующий официальный бланк с результатами тестирования не выходя из дома.

Инструкция по использованию Telegram-бота:

зайти в Telegram-бот @coronavirustest_testingbot;

отправить серию и номер паспорта в формате: АВ1234567;

ввести дату рождения в формате день - месяц - год рождения (например, 28.10.1990).

Telegram-бот выдаст результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 ("Отрицательный" или "Положительный") и предоставит ссылку, по которой можно скачать или распечатать официальный бланк с результатами ПЦР-теста. Он также имеет считываемый электронными устройствами QR-код.

В настоящее время к системе coronavirus-test.uz подключено 40 лабораторий, полный список которых опубликован на Telegram-канале Минздрава.

Напомним: накануне сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбанов в рамках проходящего брифинга заявил, что в Узбекистане 4,2 миллиона человек уже прошли ПЦР-тест на коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения, в республике выявлено 66 313 случаев заражения COVID-19, в данный момент в медицинских клиниках проходят лечение 2 307 пациентов, а выздоровели уже 63 446 человек.