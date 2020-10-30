В Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки цен на лекарства в аптеках

Данная мера была предпринята в связи с тем, что в последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на некоторые лекарственные средства.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане запущен Telegram-бот для предоставления потребителям информации о максимальной розничной цене на лекарства. Об этом сообщили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете.

Данная мера была предпринята в связи с тем, что в последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на некоторые лекарственные средства. От потребителей поступали жалобы на необоснованно высокие цены на противовирусные и жаропонижающие препараты. Таким образом, посредством бота теперь будет введен публичный механизм для обеспечения соблюдения установленных правил регулирования цен на лекарства.

Сегодня в Узбекистане оптовая и розничная реализация импортных, а также отечественных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, осуществляется с учетом предельных торговых надбавок. Их величина определяется независимо от числа посредников, участвующих в поставках: для оптовой продажи – не более 15% от покупной стоимости, для розничной – не более 20% от оптовой цены.

Для удобства потребителей поиск лекарственных средств в @dorinarx_bot возможен по международному непатентованному или торговому названию, перечень которых по состоянию на октябрь 2020 года достиг свыше 2 тысяч наименований.

Информация по запросу потребителя через @dorinarx_bot содержит следующие данные: торговое наименование препарата, дозировка, вид упаковки, производитель, международное непатентованное наименование, предельная розничная цена.

Отмечается, что в случае обнаружения завышение цен на лекарственный препарат, реализуемый в аптеке выше установленной предельной розничной стоимости, потребитель вправе направить обращение в Агентство по защите прав потребителей через телефон доверия 1159 и через сайт consumer.uz.

Напомним: в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все медицинские учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выписывать рецепт пациенту под международным непатентованным названием. Такая мера позволит потребителю не тратить деньги на дорогие лекарства и получить соответствующее лечение без больших затрат. Данная процедура вступила в силу с 1 июля 2020 года.