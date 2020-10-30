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Мужчина держит лекарство

В Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки цен на лекарства в аптеках

Unsplash / Volodymyr Hryshchenko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15288410/V-Uzbekistane-zapustili-Telegram-bot-dlya-proverki-tseny-na-lekarstva-v-aptekakh.html

Данная мера была предпринята в связи с тем, что в последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на некоторые лекарственные средства.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане запущен Telegram-бот для предоставления потребителям информации о максимальной розничной цене на лекарства. Об этом сообщили в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете. 

© Sputnik / Денис Абрамов
В 42 аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства

Данная мера была предпринята в связи с тем, что в последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на некоторые лекарственные средства. От потребителей поступали жалобы на необоснованно высокие цены на противовирусные и жаропонижающие препараты. Таким образом, посредством бота теперь будет введен публичный механизм для обеспечения соблюдения установленных правил регулирования цен на лекарства.

Сегодня в Узбекистане оптовая и розничная реализация импортных, а также отечественных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, осуществляется с учетом предельных торговых надбавок. Их величина определяется независимо от числа посредников, участвующих в поставках: для оптовой продажи – не более 15% от покупной стоимости, для розничной – не более 20% от оптовой цены.

Для удобства потребителей поиск лекарственных средств в @dorinarx_bot возможен по международному непатентованному или торговому названию, перечень которых по состоянию на октябрь 2020 года достиг свыше 2 тысяч наименований.

Информация по запросу потребителя через @dorinarx_bot содержит следующие данные: торговое наименование препарата, дозировка, вид упаковки, производитель, международное непатентованное наименование, предельная розничная цена.

Отмечается, что в случае обнаружения завышение цен на лекарственный препарат, реализуемый в аптеке выше установленной предельной розничной стоимости, потребитель вправе направить обращение в Агентство по защите прав потребителей через телефон доверия 1159 и через сайт consumer.uz.

Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина
Фото из личного архива Елены Неволиной
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Напомним: в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все медицинские учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выписывать рецепт пациенту под международным непатентованным названием. Такая мера позволит потребителю не тратить деньги на дорогие лекарства и получить соответствующее лечение без больших затрат. Данная процедура вступила в силу с 1 июля 2020 года. 

Теги:
Telegram, бот, Стоимость, лекарства, Узбекистан, аптека



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