13:25 18 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск

Врачей обяжут указывать в рецепте непатентованное название препарата

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14791778/Vrachey-obyazhut-ukazyvat-v-retsepte-nepatentovannoe-nazvanie-preparata.html

Данное требование не позволит врачам выписывать пациенту препараты определенной марки под конкретным торговым названием. Также это предотвратит возможность продажи аптеками дорогостоящих лекарств.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все медицинские учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выписывать рецепт пациенту под международным непатентованным названием. Об этом сообщили в Минздраве. 

"Проще говоря, препарат используется в медицинской практике под торговым или химическим наименованием. Препараты с одинаковым действующим веществом и одной лекарственной формы могут выпускаться, допустим, немецкими, индийскими или узбекскими производителями под разными торговыми названиями. Несмотря на то что их действие одинаково, цена и торговое название на упаковке буду различаться", - поясняет глава Агентства по развитию фармацевтической промышленности Мухаббат Ибрагимова.

Требование о том, чтобы на рецепте было написано международное непатентованное название, не позволит врачам выписывать пациенту препарат определенной марки под конкретным торговым названием. Также это предотвратит возможность продажи аптеками дорогостоящих лекарств.

Объявление о наличии масок, антисептиков и перчаток в аптеке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Аптеки Узбекистана создают искусственный дефицит на лекарства от COVID-19

Данная процедура вступила в силу с 1 июля 2020 года. Такая мера позволит потребителю не тратить деньги на дорогие лекарства и получить соответствующее лечение без больших затрат.

Напомним: Министерством здравоохранения Узбекистана с 1 апреля 2020 года внедрена новая система референтного ценообразования лекарственных средств. Изменения цен касается лекарств-дженериков (копий оригинальных лекарств с аналогичным действием) отечественного и зарубежного производства. Новая система позволяет ограничить стоимость на препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах. 

Теги:
Узбекистан, врачи, рецепт, аптеки, лекарства, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться