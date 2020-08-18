Врачей обяжут указывать в рецепте непатентованное название препарата

Данное требование не позволит врачам выписывать пациенту препараты определенной марки под конкретным торговым названием. Также это предотвратит возможность продажи аптеками дорогостоящих лекарств.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все медицинские учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выписывать рецепт пациенту под международным непатентованным названием. Об этом сообщили в Минздраве.

"Проще говоря, препарат используется в медицинской практике под торговым или химическим наименованием. Препараты с одинаковым действующим веществом и одной лекарственной формы могут выпускаться, допустим, немецкими, индийскими или узбекскими производителями под разными торговыми названиями. Несмотря на то что их действие одинаково, цена и торговое название на упаковке буду различаться", - поясняет глава Агентства по развитию фармацевтической промышленности Мухаббат Ибрагимова.

Требование о том, чтобы на рецепте было написано международное непатентованное название, не позволит врачам выписывать пациенту препарат определенной марки под конкретным торговым названием. Также это предотвратит возможность продажи аптеками дорогостоящих лекарств.

Данная процедура вступила в силу с 1 июля 2020 года. Такая мера позволит потребителю не тратить деньги на дорогие лекарства и получить соответствующее лечение без больших затрат.

Напомним: Министерством здравоохранения Узбекистана с 1 апреля 2020 года внедрена новая система референтного ценообразования лекарственных средств. Изменения цен касается лекарств-дженериков (копий оригинальных лекарств с аналогичным действием) отечественного и зарубежного производства. Новая система позволяет ограничить стоимость на препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах.