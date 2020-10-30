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Молодые люди выбирают сигареты в табачном ларьке

В Узбекистане предложили повысить возраст для продажи алкоголя и табака

© Sputnik / Яна Кроилова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15289106/V-Uzbekistane-predlozhili-povysit-vozrast-dlya-prodazhi-alkogolya-i-tabaka.html

При продаже алкогольной или табачной продукции продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане предложили ограничить продажи алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим 21 года.

В действующей редакции закона минимальный возраст составляет 20 лет.  

"Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства предлагает внести поправки в закон "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", - говорится в сообщении.

При продаже алкогольной или табачной продукции продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст. В случае отсутствия документа продавец вправе отказать в продаже вышеуказанных изделий. 

В Узбекистане с 1 октября поднимется минимальная стоимость алкоголя >>

Обсуждение законопроекта продлится до 13 ноября 2020 года.

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Теги:
Продажа, Узбекистан, Узбекистан, табак, алкоголь, алкоголь



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