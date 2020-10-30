В Узбекистане предложили повысить возраст для продажи алкоголя и табака

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане предложили ограничить продажи алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим 21 года.
В действующей редакции закона минимальный возраст составляет 20 лет.
"Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства предлагает внести поправки в закон "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", - говорится в сообщении.
При продаже алкогольной или табачной продукции продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст. В случае отсутствия документа продавец вправе отказать в продаже вышеуказанных изделий.
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Обсуждение законопроекта продлится до 13 ноября 2020 года.
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