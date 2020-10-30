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Антимонопольный комитет уступил в судебном споре с UzAuto Motors

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15296217/Antimonopolnyy-komitet-ustupil-v-sudebnom-spore-s-UzAuto-Motors.html

Антимонопольному комитету предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО "UzAuto Motors" и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Ташкентский городской административный суд принял решение не в пользу Антимонопольного комитета в разбирательстве с UzAuto Motors, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Решение Специальной комиссии Антимонопольного комитета по делу № 21/31 от 19 августа 2020 года признано недействительным.

Антимонопольному комитету предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО "UzAuto Motors" и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.

Ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

UzAuto Motors открывает рынок подержанных автомобилей
UzAuto Motors
UzAuto Motors о заключении АМК: цены на авто снизить невозможно

Ташкентский городской административный суд 2 октября начал рассмотрение апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на автомобили.

UzAuto Motors также обратилась с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

"АМК в ходе изучения неверно применил решение правительства № 239 от 30 марта 2018 года, тогда как в вопросе формирования цен на автомобили UzAuto Motors должно применяться другое постановление — № 249 от 30 марта 2018 года. Кроме того, формирование цен на выпускаемую продукцию входит в компетенцию Наблюдательного совета" , - говорилось в сообщении.

В компании также считают, что были нарушены права, закрепленные в пункте 18 Положения "О порядке возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях законодательства о конкуренции, естественных монополиях, защите прав потребителей и рекламе".

Теги:
Верховный суд Узбекистана, суд, UzAuto Motors, Антимонопольный комитет Узбекистана



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