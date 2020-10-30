Алишер Усманов пожертвовал Италии полмиллиона евро для борьбы с COVID-19

Бизнесмен отметил, что его скромный вклад — это меньшее, что он могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов направил итальянскому острову Сардиния 500 тысяч евро в качестве помощи в борьбе с пандемией.

Об этом сообщило издание Tiscali со ссылкой на письмо, направленное миллиардером президенту Сардинии Кристиану Солинасу.

"Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который мне оказывают на этом прекрасном острове вот уже около 30 лет. Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще 500 тысяч евро на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле. Прошу вас направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья и жизни ваших соотечественников", — написал Усманов.

Бизнесмен также активно помогает Узбекистану справиться с пандемией COVID-19. Так, летом Усманов выделил 100 миллиардов сумов (10 миллионов долларов) "для поощрения персонала скорой помощи".

А весной предприниматель перечислил 2,5 миллиарда сумов в фонд общенародного движения "Саховат ва кумак". Эти средства были предназначены для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области.

Кроме того, Усманов не обошел стороной и наводнение в Сырдарьинской области. Тогда на ликвидацию последствий стихии меценат передал 15 миллионов долларов.

Из них 10 миллионов долларов — Узбекистану, а 5 миллионов долларов — Казахстану.