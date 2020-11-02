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Узбекский плов

Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане - новые данные

Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15303365/Samyy-dorogoy-i-deshevyy-plov-v-Uzbekistane---novye-dannye.html

По результатам выборочных наблюдений за октябрь 2020 года, самым дорогим пловом оказался ташкентский - 18 800 за одну порцию, а самым дешевым - в республике Каракалпакстан (13 883 сума за одну порцию).

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Госкомстат Узбекистана опубликовал новые данные по самому дешевому и дорогому плову в республике.

"По результатам выборочных наблюдений за октябрь 2020 года, самым дорогим пловом оказался ташкентский - 18 800 за одну порцию, а самым дешевым - в республике Каракалпакстан (13 883 сума за одну порцию)", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в прошлом месяце самым дорогим пловом оказалось блюдо в Бухарской области. Его стоимость составляла столько же, сколько и сейчас - 18 677 сумов. Но цена ташкентского плова настолько поднялась вверх, что столичный плов стал самым дорогим за последние месяцы в Узбекистане даже несмотря на то, что в сентябре стоил всего 15 тысяч сумов.

Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане - новые данные
Госкомстат Узбекистана
Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане - новые данные

Напомним, при подсчете стоимости одной порции восточного кушанья учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара, сезон и другие факторы. 

 

Теги:
Госкомстат, статистика, еда, Узбекистан, Узбекистан, плов



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