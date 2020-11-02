В Узбекистане отменили сбор за утилизацию ряда транспортных средств

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Сбор за утилизацию ряда транспортных средств (ТС) отменен в Узбекистане до 31 декабря 2022 года. Как пишет Norma.uz, это предусмотрено постановлением правительства республики "О дополнительных мерах по поддержке внешнеэкономической деятельности, сфер туризма и строительства в период пандемии по коронавирусу".
Итак, до конца 2022 года нулевая ставка будет применяться по отношению к следующим ТС:
- грузовые автомобили-тягачи (код ТН ВЭД 8701 20), выпущенные менее четырех лет назад, соответствующие экологическому стандарту "Евро-5" и выше, а также прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39) со сроком выпуска до пяти лет;
- новые грузовики (коды ТН ВЭД 8704 22, 8704 23), а также новый специализированный транспорт (коды ТН ВЭД 8705 10, 8705 40, 8705 90);
- транспортные средства, предназначенные для перевозки десяти и более пассажиров, включая водителя (код ТН ВЭД 8702 со сроком выпуска до четырех лет), соответствующие экологическому стандарту "Евро-5" и выше;
- транспортным средствам, ввезенным по межгосударственным, межправительственным соглашениям с международными организациями в благотворительных целях.
Соответствующие изменения вносятся в постановление Кабмина "О введении утилизационного сбора для колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним".
От сбора освобождены автомобили дипмиссий, международных организаций, временно ввозимые на территорию республики, а также выпущенные 30 и более лет назад.