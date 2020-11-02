В Узбекистане отменили сбор за утилизацию ряда транспортных средств

Соответствующие изменения вносятся в постановление Кабмина "О введении утилизационного сбора для колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним".

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Сбор за утилизацию ряда транспортных средств (ТС) отменен в Узбекистане до 31 декабря 2022 года. Как пишет Norma.uz, это предусмотрено постановлением правительства республики "О дополнительных мерах по поддержке внешнеэкономической деятельности, сфер туризма и строительства в период пандемии по коронавирусу".

Итак, до конца 2022 года нулевая ставка будет применяться по отношению к следующим ТС:

грузовые автомобили-тягачи (код ТН ВЭД 8701 20), выпущенные менее четырех лет назад, соответствующие экологическому стандарту "Евро-5" и выше, а также прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39) со сроком выпуска до пяти лет;

новые грузовики (коды ТН ВЭД 8704 22, 8704 23), а также новый специализированный транспорт (коды ТН ВЭД 8705 10, 8705 40, 8705 90);

транспортные средства, предназначенные для перевозки десяти и более пассажиров, включая водителя (код ТН ВЭД 8702 со сроком выпуска до четырех лет), соответствующие экологическому стандарту "Евро-5" и выше;

транспортным средствам, ввезенным по межгосударственным, межправительственным соглашениям с международными организациями в благотворительных целях.

Соответствующие изменения вносятся в постановление Кабмина "О введении утилизационного сбора для колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним".

Утилизационный сбор на легковые автомобили, тракторы, спец- и дорожную технику, ввозимую из-за рубежа и производимую в стране, был введен в Узбекистане с 1 августа . Ставка зависит от категории, года выпуска, объема двигателя транспортных средств и варьируется от 670 долларов до 31 тысячи долларов.

От сбора освобождены автомобили дипмиссий, международных организаций, временно ввозимые на территорию республики, а также выпущенные 30 и более лет назад.