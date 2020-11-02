Минтруд: на сахарных заводах нет массового увольнения работников

Предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность в июне месяце из-за введенных карантинных ограничений. В районные центры занятости информация о многочисленном прекращении трудовых договоров с сотрудниками "Ангрен Шакар" и "Хрезм Шакар" не поступала.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Министерстве труда опровергли ранее распространившуюся информацию о массовом увольнении на заводах по производству сахара "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар".

В ходе проведенной проверки Государственной инспекцией труда выяснилось, что работники были уволены не по инициативе руководства предприятий, а по собственному желанию. Отмечается, что заводы приостановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса. В настоящее время принимают меры по возобновлению рабочего процесса.

По данным Минтруда, "Хорезм Шакар" заключил трудовые договоры с 1 081 сотрудником, из них 418 в настоящее время заняты на ремонтных работах, пока компания не возобновит свою деятельность. В "Ангрен Шакар" работают 550 сотрудников. В период с июня по октябрь по обоюдному соглашению сторон были расторгнуты трудовые договоры со 170 служащими. Отмечается, что все расходы по данным процедурам были оплачены своевременно.

Заводы были вынуждены приостановить свою деятельность в июне месяце из-за введенных карантинных ограничений. В связи с этим работникам предприятий были предоставлены оплачиваемые и без сохранения заработной платы отпуски. При этом в сентябре-октябре работникам выплачивалась среднемесячная заработная плата.

В министерстве напомнили, что согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан не позднее чем за два месяца поставить в известность местные органы по труду о предстоящем увольнении каждого сотрудника с указанием его рода занятий, специализации, квалификации и размера заработной платы. До настоящего времени в районные центры занятости информация о массовых увольнениях работников "Ангрен Шакар" и "Хрезм Шакар" не поступала.