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Работа сахарного завода

Минтруд: на сахарных заводах нет массового увольнения работников

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15308450/Mintrud-na-sakharnykh-zavodakh-net-massovogo-uvolneniya-rabotnikov.html

Предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность в июне месяце из-за введенных карантинных ограничений. В районные центры занятости информация о многочисленном прекращении трудовых договоров с сотрудниками "Ангрен Шакар" и "Хрезм Шакар" не поступала. 

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Министерстве труда опровергли ранее распространившуюся информацию о массовом увольнении на заводах по производству сахара "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар". 

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Pixabay
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В ходе проведенной проверки Государственной инспекцией труда выяснилось, что работники были уволены не по инициативе руководства предприятий, а по собственному желанию. Отмечается, что заводы приостановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса. В настоящее время принимают меры по возобновлению рабочего процесса.

По данным Минтруда, "Хорезм Шакар" заключил трудовые договоры с 1 081 сотрудником, из них 418 в настоящее время заняты на ремонтных работах, пока компания не возобновит свою деятельность. В "Ангрен Шакар" работают 550 сотрудников. В период с июня по октябрь по обоюдному соглашению сторон были расторгнуты трудовые договоры со 170 служащими. Отмечается, что все расходы по данным процедурам были оплачены своевременно.

Заводы были вынуждены приостановить свою деятельность в июне месяце из-за введенных карантинных ограничений. В связи с этим работникам предприятий были предоставлены оплачиваемые и без сохранения заработной платы отпуски. При этом в сентябре-октябре работникам выплачивалась среднемесячная заработная плата.

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В министерстве напомнили, что согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан не позднее чем за два месяца поставить в известность местные органы по труду о предстоящем увольнении каждого сотрудника с указанием его рода занятий, специализации, квалификации и размера заработной платы. До настоящего времени в районные центры занятости информация о массовых увольнениях работников "Ангрен Шакар" и "Хрезм Шакар" не поступала. 

Теги:
Министерство труда Узбекистана, работник, увольнение, сахар, завод, Узбекистан



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