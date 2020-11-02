Ученые обнаружили компонент, превращающий продукты в яд

Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Именно они и превращают еду в бомбу замедленного действия, считают исследователи.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ученые пришли к выводу, что еда может быть как полезной, так и опасной для здоровья.

Все дело в содержании в продуктах питания трансжиров, которые увеличивают вероятность появления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Трансжиры используются для того, чтобы усилить вкус продуктов и продлить их срок годности. Как показывают исследования, чем больше употреблять еды с повышенным содержанием этого компонента, тем выше вероятность получить сахарный диабет, сердечный приступ или инсульт.

Как же сохранить здоровье? Специалисты назвали два главных секрета: необходимо контролировать свое питание и активно заниматься спортом.

"Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами", — заявила врач Айча Бояджи.

Другой медик, доктор Онер Оздоган, обратил внимание на то, что заниматься физическими нагрузками и следить за рационом нужно с молодого возраста.

Отметим, что Турция, как и весь Евросоюз, ввела ограничения на допустимое количество промышленно производимых трансжиров в продуктах питания.

В ВОЗ, в свою очередь, наметили цель: к 2023 году полностью исключить этот компонент из состава пищевых продуктов.