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Пограничный пункт, архивное фото

Казахстан усиливает ограничительные меры на границе из-за COVID-19

© Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15311905/Kazakhstan-usilivaet-ogranichitelnye-mery-na-granitse-iz-za-COVID-19.html

Иностранцы, имеющие вид на жительство на территории Казахстана, смогут пересекать госграницу не более одного раза в 90 суток. О других изменениях читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе из-за коронавируса. 

В частности:

  • до 1 мая 2021 года приостанавливается безвизовый режим для граждан 57 стран;
  • сокращается количество авиарейсов в Турцию с 33 до 20 в неделю;

  • продлевается запрет на пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из Индии и Китая.

Также изменится порядок пересечения госграницы для иностранцев (это касается также членов их семей), у которых есть вид на жительство на территории Казахстана, а также тех, у кого есть родственники-граждане Казахстана. 

"Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток)", — сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на правительство республики.

По данным властей, в большинстве регионов Казахстана сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, в стране зафиксировано около 113 тысяч случаев заражения коронавирус, скончались 1,8 тысячи человек, на лечении сейчас находятся 4,7 тысячи. 

Теги:
граница, пандемия, коронавирус, Казахстан



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