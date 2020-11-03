Казахстан усиливает ограничительные меры на границе из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе из-за коронавируса.
В частности:
- до 1 мая 2021 года приостанавливается безвизовый режим для граждан 57 стран;
- сокращается количество авиарейсов в Турцию с 33 до 20 в неделю;
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продлевается запрет на пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из Индии и Китая.
Также изменится порядок пересечения госграницы для иностранцев (это касается также членов их семей), у которых есть вид на жительство на территории Казахстана, а также тех, у кого есть родственники-граждане Казахстана.
"Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток)", — сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на правительство республики.
По данным властей, в большинстве регионов Казахстана сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, в стране зафиксировано около 113 тысяч случаев заражения коронавирус, скончались 1,8 тысячи человек, на лечении сейчас находятся 4,7 тысячи.