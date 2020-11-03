Здоровая махалля: отдай спорту время, а взамен получи до 10 млн сумов

Денежное вознаграждение может быть в дальнейшем использовано на строительство и оснащение спортплощадок, а также организацию спортивных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане каждые три месяца будет проводиться конкурс "Махалля с развитым здоровым образом жизни". Такая инициатива предусмотрена указом президента о широком внедрении здорового образа жизни и популяризации спорта.

Министерствам по поддержке махалли и семьи, здравоохранения, физической культуры и спорта поручено разработать и внедрить порядок проведения состязаний, а также критерий оценки. При этом органы государственного управления обязаны предусмотреть наличие необходимой спортивной инфраструктуры для привлечения жителей махалли к спортивным занятиям.

В документе указано, что победители состязаний получат денежное вознаграждение в размере 10 млн сумов. Вторые претенденты будут удостоены награды в размере 5 млн сумов. За третье призовое место конкурсантам вручат 3 млн сумов.

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Отмечается, что выигрышная сумма, выделенная из общественного фонда, поступит на открытые в коммерческих банках расчетные счета махаллей. Денежное вознаграждение может быть в дальнейшем использовано на строительство и оснащение спортплощадок и организацию спортивных мероприятий.