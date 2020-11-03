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Работа Центра гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана

Почему работники Узгидромета покидают свои места - громкое заявление

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15314415/Pochemu-rabotniki-Uzgidrometa-pokidayut-svoi-mesta---gromkoe-zayavlenie.html

Из-за низкого уровня зарплаты высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в Узгидромете 5-10 лет и более, уходят в другие министерства, ведомства и организации, где зарплата на аналогичных должностях в 2-4 раза выше.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Узгидромете сделали громкое заявление: положение в организации бедственное из-за низких зарплат, которые привели к уходу специалистов.

"Для нормального функционирования гидрометеорологической службы Узбекистана требуется немедленно решить вопрос низких зарплат и сопутствующей утечки кадров", - говорится в сообщении.

По информации Узгидромета, средняя зарплата составляет 1 200 000 сумов, по областным управлениям - 1 000 000 сумов: например, заработная плата наблюдателя метеорологической станции составляет 750 тыс. сумов.

"Этот факт не может не влиять негативно на привлечение молодых квалифицированных кадров, особенно выпускников профильных высших образовательных учреждений", - заявляют в организации.

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Из-за низкого уровня зарплаты высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в Узгидромете 5-10 лет и более, уходят в другие министерства, ведомства и организации, где зарплата на аналогичных должностях в 2-4 раза выше. За последние 3 года из системы Узгидромета ушли специалисты в области тематической обработки спутниковых данных, телекоммуникации и IT, большинство специалистов — выпускники ведущих национальных и зарубежных профильных вузов. Низкая зарплата создает впечатление у сотрудников Узгидромета о непрестижности и ненужности их труда.

"Вопрос стратегической важности гидрометеорологической отрасли для устойчивого развития и безопасности страны не оставляет сомнений. Поэтому полагаем, что для налаживания нормальной работы и дальнейшего развития гидрометеорологической службы необходимо скорейшее принятие мер по совершенствованию деятельности Узгидромета и решения о долгосрочной стратегии развития отрасли", - заключили в организации.

Даже в период пандемии коронавируса, несмотря на сложную ситуацию с получением гидрометеорологической информации, Узгидромет продолжает выполнять функции Регионального телекоммуникационного центра, обеспечивая необходимой информацией прогностические подразделения Центральноазиатского региона.

В рамках грантов международных организаций, за счет средств бюджета и внебюджетных средств Узгидромета проводится поэтапное оснащение современным оборудованием подразделений Узгидромета, в том числе наблюдательной сети, добавили в организации.

Теги:
зарплата, работа, Узгидромет, Узбекистан, Узбекистан



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