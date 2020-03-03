Какие профессии хорошо оплачиваются в Узбекистане

Самыми низкооплачиваемыми областями стали туризм, рабочий персонал и госслужба. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Самыми высокооплачиваемыми профессиональными областями в Узбекистане в феврале традиционно остались "Высший менеджмент" и "Информационные технологии, интернет, телеком", сообщает HeadHunter.

Самая популярная зарплата - от 2 599 900 сумов.

В автомобильном бизнесе максимальная заработная плата составляет 5 981 361, административный персонал - 5 981 361, банки - 10 420 049, безопасность - 9 470 548, бухгалтерия - 9 968 983, высший менеджмент - 18 896 000, госслужба - 7 578 192, добыча сырья - 9 968 983, домашний персонал - 4 949 000, искусство и масс-медиа - 8 430 834, медицина - 9 472 810, реклама - 7 975 810, наука и образование - 9 968 983, строительство и недвижимость - 9 472 810.

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Самыми низкооплачиваемыми областями стали туризм, гостиницы, рестораны - максимальная зарплата - 5 981 361, а минимальная 89 789. Также рабочий персонал с максимальной 4 949 000 и начальной 996 870.

Напомним, в конце февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел вчера, 27 февраля, видеоселекторное совещание, где раскритиковал сферы обучения и поднял тему бедности в стране.

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Он отметил необходимость анализа реальных условий и ситуации в разрезе каждой махалли, района, города и области. Первое направление работы – сбор данных о реальной ситуации по бедности, то есть числе семей с низким уровнем дохода. Второе – составление карт, отражающих потенциал, природные ресурсы, инфраструктурные возможности районов и городов.