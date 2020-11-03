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В МНО прокомментировали кадры, на которых учительница избивает школьника

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15315714/V-MNO-prokommentirovali-kadry-na-kotorykh-uchitelnitsa-izbivaet-shkolnika.html

Специальная комиссия проведет расследование, обстоятельства произошедшего будут детально изучены, заявили в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В сети "Интернет" распространились кадры, на которых видно, как учительница избивает ученика в классе во время урока.

В Министерстве народного образования сразу же отреагировали на это видео, заявив, что ведомство займется изучением обстоятельств инцидента.

"Тот факт, что ученики находятся без медицинских масок, свидетельствует о том, что ситуация произошла давно. В настоящее время мы изучаем, когда и в какой школе было снято данное видео", — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с Положением МНО о правилах внутреннего распорядка и нравственности общеобразовательного учреждения от 28 мая 2020 года №131, дискриминация, применение физического насилия и психологического давления в отношении учеников строго запрещены.

Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Похожая история произошла больше года назад в одной из школ Ташкента. Тогда учительница "избила" ученика девятого класса за то, что он оскорбил ее, после чего уволилась по собственному желанию.

Видео конфликта разлетелось по соцсетям, волну подхватили СМИ.

Выяснилось, что ученик громко разговаривал и мешал учебному процессу, несмотря на замечания учителя. Школьник был взят на внутренний учет школы за нарушение правил внутреннего распорядка, конфликты со сверстниками и грубое отношение к педагогам.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана



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