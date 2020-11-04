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Для вывоза граждан Узбекистана из-под Волгограда организуют еще 6 поездов

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201104/15319552/Dlya-vyvoza-grazhdan-Uzbekistana-iz-pod-Volgograda-organizuyut-esche-6-poezdov.html

Поезда будут отбывать из города Волжский в следующие даты: 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября. Время отбытия поезда из Волжского — 19.57 мск.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" в середине ноября направит еще шесть поездов в Волгоградскую область для вывоза соотечественников, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ. 

"В целях возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением Волжский – Ташкент", — отметили в компании.

Поезда будут отбывать из города Волжский в следующие даты: 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября.

Составы отправятся в 19.57 по московскому времени. Билеты можно купить в электронном виде.

"Билеты для наших сограждан в городе Волжский могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить для них электронный билет через Интернет", — подчеркнули в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Узбекистан с 16 марта приостановил транспортное сообщение с другими странами из-за пандемии COVID-19. 

Министерство транспорта РУз
Еще около 150 узбекистанцев будут вывезены из Екатеринбурга на автобусах

Власти республики обещали еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары сограждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.

С мая на границе РФ и Казахстана регулярно наблюдается скопление соотечественников.

Власти идут навстречу и отправляют их домой. Всего за это время были вывезены около 15 тысяч граждан на автобусах и железнодорожном транспорте.

В октябре – начале ноября было организовано семь вывозных поездов из Волгоградской области.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Узбекистанцы, Поезд, Железная дорога, Россия



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