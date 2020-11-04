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"Узбекистан живет уже в 2200 году": Варламов о выплатах гражданам за ходьбу

© Sputnik / Александр Натрускин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201104/15321091/Uzbekistan-zhivet-uzhe-v-2200-godu-Varlamov-o-vyplatakh-grazhdanam-za-khodbu.html

Ранее глава республики подписал указ о денежных выплатах (до $100 в месяц) любителям пеших прогулок.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов пошутил на тему денежных выплат, которые власти Узбекистана обещали гражданам за ходьбу.

Напомним: соответствующий президентский указ глава был принят 30 октября. Любителям пеших прогулок обещали выплачивать до 100 долларов в месяц. 

  • граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек три тысячи сумов (около 0,3 доллара);

  • ежемесячно тем, кто больше всех пройдет пешком среди жителей городов, будут выплачивать около 30 долларов, в областях — порядка 50 долларов;

  • лучшие по стране будут получать примерно по 100 долларов.

Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных в качестве специального сбора от производителей вредных для здоровья продуктов.

Теги:
Узбекистан, Россия, блогер, Илья Варламов



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