"Узбекистан живет уже в 2200 году": Варламов о выплатах гражданам за ходьбу

Отмечается, что в русском языке существует зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу — это зона коммуникативной границы, или отрицания-"отталкивания".

Подземные толчки ощущались не только в Греции, но и Турции. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли 114 человек и более тысячи ранены.