"Узбекистан живет уже в 2200 году": Варламов о выплатах гражданам за ходьбу

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов пошутил на тему денежных выплат, которые власти Узбекистана обещали гражданам за ходьбу.
Пока весь мир живёт в 2020, Узбекистан уже в 2200.— Ilya Varlamov (@varlamov) November 2, 2020
Там власти собрались платить гражданам за ходьбу! https://t.co/6D8oKYpx0U pic.twitter.com/9Bb2ThmDA5
Напомним: соответствующий президентский указ глава был принят 30 октября. Любителям пеших прогулок обещали выплачивать до 100 долларов в месяц.
- граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек три тысячи сумов (около 0,3 доллара);
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ежемесячно тем, кто больше всех пройдет пешком среди жителей городов, будут выплачивать около 30 долларов, в областях — порядка 50 долларов;
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лучшие по стране будут получать примерно по 100 долларов.
Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных в качестве специального сбора от производителей вредных для здоровья продуктов.