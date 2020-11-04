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Десятки построек в Ташкенте признали незаконными

© Sputnik / Андрей Попов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201104/15322614/Desyatki-postroek-v-Tashkente-priznali-nezakonnymi.html

Власти столицы пообещали по отдельности расследовать каждый случай незаконного строительства.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Столичный хокимият выявил по меньшей мере 35 случаев незаконного возведения объектов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Каждый случай будет изучаться отдельно. 

"Мы поэтапно изучим и сделаем выводы, построен ли проект на основании проектной документации или нет, были ли начаты строительные работы произвольно, то есть сознательно, без решения о выделении земли. Сейчас начинаем соответствующие мероприятия", — заявил и.о. главы управления строительства столичной администрации Джалол Арашов. 

Ранее власти республики подняли один самых острых и актуальных вопросов — земельный. 

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Пресс-служба президента Узбекистана
Президент заявил о необходимости изменения культуры строительства и жизни

Президент Шавкат Мирзиёев потребовал решить земельный вопрос в стране и навести порядок в сфере, которая долгое время находилась в упадке.

Глава государства поручил провести кадастровую ревизию всех земель республики, прежде всего сельскохозяйственного назначения.

По его словам, в учете земли и в картографии наблюдаются вопиющие нарушения, и это приводит к потерям для бюджета.

Отдельно узбекский лидер остановился на проблеме самовольного захвата земель. Лишь в 2020 году было выявлено 50 тысяч подобных случаев, в результате чего были заняты земли общей площадью свыше 11 тысяч гектаров.

Теги:
здания, Строительство, хокимият, закон, Ташкент



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