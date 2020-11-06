Назначен замминистра здравоохранения — глава горздрава Ташкента

Пост занял доктор медицинских наук, профессор Анвар Алимов. В 2012-2016 годах он возглавлял Минздрав.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении Анвара Алимова заместителем министра здравоохранения страны — начальником Главного управления здравоохранения Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

С августа 2012 года по декабрь 2016-го он возглавлял данное министерство. Затем руководил Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эндокринологии.

Анвар Валиевич Алимов родился 19 июня 1955 года в Ташкенте. В 1978-м окончил Среднеазиатский медицинский педиатрический институт (ныне — Ташкентский педиатрический медицинский институт) по специальности "детский врач-анестезиолог, реаниматолог". Доктор медицинских наук, профессор.

В разные годы работал начальником Главного управления охраны материнства и детства Минздрава, ответственным работником аппарата президента, ректором Ташкентского педиатрического медицинского института, первым заместителем министра здравоохранения (до назначения на пост министра).

Является заслуженным работником здравоохранения Узбекистана.

Ранее стало известно, что Алишера Шадманова на посту главы Минздрава сменил Абдухаким Хаджибаев. Шадманов стал ректором Ташкентской медицинской академии.