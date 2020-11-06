Теперь агентства не будут брать плату с граждан за трудоустройство за пределами страны. Эти услуги должны оплачивать работодатели.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. С 13 ноября в Узбекистане частные агентства занятости начнут работать по новым правилам.

"Теперь агентства не будут брать плату с граждан за трудоустройство за пределами страны. Эти услуги должны оплачивать работодатели", - говорится в сообщении.

Что изменится в работе частных агентств

- договор об оказании услуг частным агентством занятости регистрируется в режиме реального времени в информационной системе labor-migration Минтруда;

- для оказания услуг по трудоустройству потенциальных трудовых мигрантов частное агентство занятости заключает договор о сотрудничестве с иностранным работодателем или партнером. В нем указываются: вид профессии или специальности; размер оплаты труда; количество выделенных квот; продолжительность рабочего времени; порядок транспортировки до места работы и обратно; социальная защита в случае потери работы и компенсация за несчастный случай на производстве и другое;

- информационные и консультационные услуги по вопросам трудоустройства оказываются частными агентствами занятости также на основании договора. Законом установлена максимальная стоимость информационных и консультационных услуг агентств – не более 1 БРВ (223 тыс. сумов);

- увеличивается сумма, которую агентство должно резервировать в специальном фонде при Минтруда, – 8 500 БРВ (1,9 млрд сумов).

Для контроля за работой частных агентств занятости Минтруд вправе проводить проверки агентств, не вмешиваясь в их финансово-хозяйственную деятельность.

По обновленным данным Агентства по трудовой миграции, за последние два года 103 частными агентствами занятости официально трудоустроено за рубежом 3 214 граждан Узбекистана.

Однако в процессе применения принятого в 2018 году закона о регулировании деятельности частных агентств занятости были зафиксированы факты вымогания и хищения денег, взятых у граждан, изъявивших желание работать за границей, при этом их занятость не была обеспечена.

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В отношении 51 руководителя и ответственных работников одиннадцати агентств были возбуждены уголовные дела за причинение материального ущерба 9 338 гражданам на сумму около 79,1 миллиарда сумов.