15:44 06 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
LIVE:
Центр занятости

В Узбекистане частные агентства занятости начнут работать по новым правилам

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15335667/V-Uzbekistane-chastnye-agentstva-zanyatosti-nachnut-rabotat-po-novym-pravilam.html

Теперь агентства не будут брать плату с граждан за трудоустройство за пределами страны. Эти услуги должны оплачивать работодатели.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. С 13 ноября в Узбекистане частные агентства занятости начнут работать по новым правилам.

"Теперь агентства не будут брать плату с граждан за трудоустройство за пределами страны. Эти услуги должны оплачивать работодатели", - говорится в сообщении.

Что изменится в работе частных агентств 

- договор об оказании услуг частным агентством занятости регистрируется в режиме реального времени в информационной системе labor-migration Минтруда;

- для оказания услуг по трудоустройству потенциальных трудовых мигрантов частное агентство занятости заключает договор о сотрудничестве с иностранным работодателем или партнером. В нем указываются: вид профессии или специальности; размер оплаты труда; количество выделенных квот; продолжительность рабочего времени; порядок транспортировки до места работы и обратно; социальная защита в случае потери работы и компенсация за несчастный случай на производстве и другое;

- информационные и консультационные услуги по вопросам трудоустройства оказываются частными агентствами занятости также на основании договора. Законом установлена максимальная стоимость информационных и консультационных услуг агентств – не более 1 БРВ (223 тыс. сумов);

Сельские женщины Узбекистана
ФАО
Мирзиёев поручил трудоустраивать безработных, посещая их дома

- увеличивается сумма, которую агентство должно резервировать в специальном фонде при Минтруда, – 8 500 БРВ (1,9 млрд сумов). 

Для контроля за работой частных агентств занятости Минтруд вправе проводить проверки агентств, не вмешиваясь в их финансово-хозяйственную деятельность.

По обновленным данным Агентства по трудовой миграции, за последние два года 103 частными агентствами занятости официально трудоустроено за рубежом 3 214 граждан Узбекистана. 

Однако в процессе применения принятого в 2018 году закона о регулировании деятельности частных агентств занятости были зафиксированы факты вымогания и хищения денег, взятых у граждан, изъявивших желание работать за границей, при этом их занятость не была обеспечена. 

На содействие занятости населения решено потратить более $18 млн >>

В отношении 51 руководителя и ответственных работников одиннадцати агентств были возбуждены уголовные дела за причинение материального ущерба 9 338 гражданам на сумму около 79,1 миллиарда сумов.

Теги:
частное агентство занятости, Занятость населения, служба занятости, работа, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые удивительные места России — фотолента
СПУТНИК_LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ — прямая трансляция
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться