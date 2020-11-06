В Узбекистане ввели обязательную госрегистрацию электроскутеров

Теперь в органах ГСБДД подлежат государственной регистрации автотранспортные с рабочим объемом двигателя 50 и более куб. см или максимальной конструкционной скоростью 50 и более километров в час.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Узбекистане ввели обязательную госрегистрацию электромотоциклов и электроскутеров, сообщается в новом постановлении.

"Теперь в органах ГСБДД подлежат государственной регистрации автотранспортные с рабочим объемом двигателя 50 и более куб. см или максимальной конструкционной скоростью 50 и более километров в час", - говорится в документе.

Кроме того, обязательной государственной регистрации подлежат электромобили с объемом двигателя мощностью от 4 и более кВт или максимальной конструкционной скоростью 40 и более километров в час (электромотоциклы и электросамакаты), а также прицепы и полуприцепы к ним.

Подробности - в постановлении правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета министров от 31 августа 2017 г. №683 "О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств".