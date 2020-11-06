В Узбекистане разрешили покупать "красивые" автономера с любой комбинацией букв

Теперь физические и юрлица могут получить ГРНЗ второго типа (с востребованной комбинацией букв и цифр).

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Узбекистане изменился порядок выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств по повышенной ставке платежей, говорится в постановлении.

Они делятся на два типа:

- установленные комбинации цифр шести категорий с определенной стартовой ценой – через онлайн-аукционные торги на УзРТСБ;

- с востребованной комбинацией букв и цифр – за плату в размере 150 БРВ. При этом в таком порядке прежде нельзя было приобрести "номера" первого типа (категории 1-6).

Теперь же физические и юрлица могут получить ГРНЗ второго типа (с востребованной комбинацией букв и цифр):

а) соответствующие категориям 4-6, оплатив 150 БРВ;

б) категорий 1-3 – через аукцион на основании собственного заявления.

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Кроме того, если в течение 6 месяцев с даты проведения аукциона ГРНЗ не реализованы (отсутствует спрос), то стартовые цены для 1-й и 2-й категорий снижаются на один пункт (кроме ГРНЗ с таким же сочетанием букв) и выставляются на аукцион по стартовым ценам 2-й и 3-й категорий соответственно. Также ГРНЗ 4-6 категорий снимаются с торгов и реализуются в общем порядке по стартовой цене аукциона – на основе публичного ежедневно формируемого списка.