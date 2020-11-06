В Узбекистане намерены внедрить ежегодный сбор за владение авто

Размер данного сбора не может быть более 25 сумов за единицу топлива. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Узбекистане предложили ввести два вида сбора за владение автомобилем, сообщает телеграм-канал Законы и постановление BHB.

"Он будет взиматься при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечным потребителям и направляться на развитие региональных дорог", - говорится в сообщении.

В частности, специальный сбор, который могут вводить Совет министров Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента. Размер данного сбора не может быть более 25 сумов за единицу топлива. Он будет добавляться к розничной стоимости бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа.

Второй сбор – ежегодный сбор за владение автотранспортным средством, размер которого будет определяться исходя из мощности двигателя.

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Отмечается, что ежегодный сбор не обязателен для введения.

Ежегодно до 1 февраля будет разрабатываться размер сбора за владение автотранспортом, с учетом уровня доходов в каждом районе, городе. После согласования с финансовыми органами и перед введением сбора его вынесут на всеобщее обсуждение с жителями административно-территориальной единицы через официальные сайты и социальные сети.