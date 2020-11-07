Немецкие врачи помогают узбекским медикам в борьбе с коронавирусом COVID-19

Специалисты из Германии передали коллегам пять мобильных устройств, способных в течение трех минут определить результаты анализов крови пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Узбекистане осуществляет свою деятельность медицинская бригада опытных специалистов из престижного института Роберта Кокса, расположенного в Германии. Медики принимают активное участие в борьбе с коронавирусом и обмениваться опытом с узбекскими коллегами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По словам главы делегации Джеральда Рипбергера, за неделю эксперты уже посетили ряд медицинских учреждений. Также они ознакомились с деятельностью больниц, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, и проанализировали работу местного медперсонала в борьбе с COVID-19.

"Мы стали свидетелями того, что предпринятые государством меры контроля над ситуацией с коронавирусом позволило в некоторой степени сдержать распространение вируса. Мы также рассмотрели стандарты лечения инфицированных пациентов и последнее - седьмое издание протокола. За некоторыми исключениями, лечение пациентов с COVID-19 в Германии не отличается от последней редакции протокола", - заявил Джеральд Рипбергер.

Немецкий медэксперт также отметил, что конструкция, архитектура и структура реанимационных отделений в здании Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи построены по немецкому образцу.

К тому же врачи из Германии передали узбекским коллегам пять мобильных устройств, способных в течение трех минут определить результаты анализов крови пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Напомним: в начале октября в Узбекистане завершилась двухнедельная миссия группы российских врачей, прибывших в республику для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В команду вошли 35 медиков: эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-анестезиологи.