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Флаг Германии на здании Рейхстага в Берлине

Немецкие врачи помогают узбекским медикам в борьбе с коронавирусом COVID-19

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201107/15346124/Nemetskie-vrachi-pomogayut-uzbekskim-medikam-v-borbe-s-koronavirusom-COVID-19.html

Специалисты из Германии передали коллегам пять мобильных устройств, способных в течение трех минут определить результаты анализов крови пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ. 

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Узбекистане осуществляет свою деятельность медицинская бригада опытных специалистов из престижного института Роберта Кокса, расположенного в Германии. Медики принимают активное участие в борьбе с коронавирусом и обмениваться опытом с узбекскими коллегами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По словам главы делегации Джеральда Рипбергера, за неделю эксперты уже посетили ряд медицинских учреждений. Также они ознакомились с деятельностью больниц, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, и проанализировали работу местного медперсонала в борьбе с COVID-19. 

"Мы стали свидетелями того, что предпринятые государством меры контроля над ситуацией с коронавирусом позволило в некоторой степени сдержать распространение вируса. Мы также рассмотрели стандарты лечения инфицированных пациентов и последнее - седьмое издание протокола. За некоторыми исключениями, лечение пациентов с COVID-19 в Германии не отличается от последней редакции протокола", - заявил Джеральд Рипбергер.

Немецкий медэксперт также отметил, что  конструкция, архитектура и структура реанимационных отделений в здании Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи построены по немецкому образцу. 

К тому же врачи из Германии передали узбекским коллегам пять мобильных устройств, способных в течение трех минут определить результаты анализов крови пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ. 

Снимки, полученные с помощью портативного рентгена
© Sputnik / Варвара Гертье
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Напомним: в начале октября в Узбекистане завершилась двухнедельная миссия группы российских врачей, прибывших в республику для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В команду вошли 35 медиков: эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-анестезиологи.

Теги:
миссия, гуманитарная помощь, помощь, коронавирус, Германия, Узбекистан



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