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Российские медики завершили миссию по борьбе с COVID-19 в Узбекистане

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201002/15103476/Rossiyskie-mediki-zavershili-missiyu-po-borbe-s-COVID-19-v-Uzbekistane-.html

В состав группы вошли эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-анестезиологи.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане завершилась миссия группы российских врачей, прибывших в республику 18 сентября для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в пресс-центре Министерства здравоохранения. 

© Sputnik / Максим Богодвид
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В команду вошли 35 медиков: эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-анестезиологи.

В течение двух недель участники делегации посещали медучреждения Ташкента, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей. Вместе с отечественными специалистами они вместе направили усилия на противодействие COVID-19.

"Узбекистану за очень короткое время удалось перестроить систему здравоохранения, построить клинику в Зангиатинском районе. Это значительно облегчило борьбу с массовой инфекционной болезнью. Врачи лечат пациентов в соответствии с рекомендациями, которые постоянно меняются во всем мире. Кроме того, они дополняют и совершенствуют свой опыт работы в сотрудничестве с зарубежными специалистами", - сказал доктор медицинских наук Константин Покровский.

В рамках мероприятия, посвященного подведению итогов миссии российских медиков, руководителя делегации Константина Покровского и врача анестезиолога-реаниматолога Ирину Мачулину наградили нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".

Российский врач-реаниматолог Михаил Замятин
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Замятин: надеюсь, опыт российских инфекционных центров поможет Узбекистану

Напомним: в середине сентября в Узбекистане также была завершена миссия первой группы медиков из России, состоящая из 40 специалистов. Они прибыли в страну для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. Российские врачи осуществляли профессиональную деятельность в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.

Теги:
коронавирус, медики, врачи, Россия, Узбекистан



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