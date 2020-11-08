Казахстан снимет научно-популярный фильм об Аральской катастрофе

Съемочная группа во главе с режиссером Виктором Вильковиским уже приступила к работе.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Киностудия "Казахфильм" снимет научно-популярный фильм об экологической трагедии в Приаралье.

Картина выйдет под названием "Возвращение моря".

Режиссером выступил Виктор Вильковиский. Отмечается, что съемочная группа уже приступила к работе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова» (@kazakhfilm_official) 7 Ноя 2020 в 12:49 PST

"Как известно, причиной экологической катастрофы Арала стал отвод воды от рек Сырдарья и Амударья, питавших море, в каналы для полива полей хлопка, риса и других сельскохозяйственных культур", — написала пресс-служба "Казахфильма" в Instagram.

Над решением проблемы исчезновения Аральского моря в течение долгих лет работают научные и государственные институты, департаменты и предприятия, международные организации и фонды.

Этой теме и будет посвящен фильм.

"Картина расскажет зрителям о прошлом, настоящем и будущем Аральского моря, и поможет задуматься о личном вкладе каждого из нас в улучшение экологической обстановки окружающей нас среды", — добавили в кинокомпании.

Это не первый фильм, посвященный Аральской катастрофе. Ранее картину "Аральские волны" снял телеканал Россия 24.

В передаче отмечалось, что Аральская трагедия давно вышла за рамки стран региона, став общепланетарной и требующей внимания всего мирового сообщества.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.

© Sputnik Битва с пустыней

Сейчас там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, а в более проблемных местах сажают деревья.

За последние годы Узбекистан, Казахстан и сопредельные страны достигли больших успехов в разработке систем мониторинга лесного хозяйства и обязались провести широкомасштабную работу по восстановлению лесных ландшафтов.

В частности, Узбекистан планирует к 2030 году засеять 500 тысяч гектаров леса на месте высохшего Арала.