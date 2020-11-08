В ГНК опровергли слухи о том, что трудовые мигранты обязаны платить соцналог

Самозанятое лицо (им считается в том числе гражданин, осуществляющий временную трудовую миграцию за рубежом) уплачивает социальный налог в Пенсионный фонд, если считает нужным.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В соцсетях распространились слухи о том, что трудовые мигранты теперь обязаны уплачивать социальный налог.

Одна эта информация не соответствует действительности, заверили в Государственном налоговом комитете.

В ведомстве напомнили, что с 2021 года эта категория работников будет приравнена к самозанятым лицам.

"Государственный налоговый комитет информирует, что согласно статье 369 Налогового кодекса РУз, самозанятые лица освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц", — говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что самозанятое лицо может добровольно уплачивать этот налог в Пенсионный фонд. Его минимальная сумма составляет 50% от БРВ до конца 2020 года — это 111,5 тысячи сумов.

Важно: поскольку трудовой мигрант приравнивается к самозанятому лицу, то он также может не отчислять часть дохода в Пенсионный фонд, если "не видит необходимости в исчислении пенсии и стажа в Узбекистане".

Как отметили в ГНК, эта мера направлена на социальную поддержку трудовых мигрантов, а также "служит гарантией их материальной защиты в будущем".