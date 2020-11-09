В Каракалпакстане сменился глава Минздрава

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Каракалпакстане назначили нового министра здравоохранения.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Мурад Курбанов назначен новый министр здравоохранения Республики Каракалпакстан

Пост занял Мурад Исмаилович Курбанов, который ранее работал директором Каракалпакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии. Об этом сообщили в Минздраве, ссылаясь на соответствующий приказ главы ведомства.

Кандидат медицинских наук Мурад Курбанов также занимал должности главного врача Ходжейлинского районного медицинского объединения, главного врача Республиканского онкологического диспансера.

Ранее глава государства утвердил Абдухакима Хаджибаева в качестве нового главы Минздрава республики. До этого он занимал должность первого заместителя министра.

Возглавлявший же Минздрав с 2017 года Алишер Шадманов получил пост ректора Ташкентской медицинской академии.