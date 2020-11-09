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В Каракалпакстане сменился глава Минздрава

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (402)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15358856/V-Karakalpakstane-smenilsya-glava-Minzdrava.html

Мурад Курбанов ранее работал директором Каракалпакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Каракалпакстане назначили нового министра здравоохранения.

Мурад Курбанов назначен новый министр здравоохранения Республики Каракалпакстан
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Мурад Курбанов назначен новый министр здравоохранения Республики Каракалпакстан

Пост занял Мурад Исмаилович Курбанов, который ранее работал директором Каракалпакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии. Об этом сообщили в Минздраве, ссылаясь на соответствующий приказ главы ведомства.

Анвар Валиевич Алимов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
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Кандидат медицинских наук Мурад Курбанов также занимал должности главного врача Ходжейлинского районного медицинского объединения, главного врача Республиканского онкологического диспансера.

Ранее глава государства утвердил Абдухакима Хаджибаева в качестве нового главы Минздрава республики. До этого он занимал должность первого заместителя министра.

Возглавлявший же Минздрав с 2017 года Алишер Шадманов получил пост ректора Ташкентской медицинской академии.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (402)
Теги:
назначение, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, министр, Республика Каракалпакстан



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