Куда приходит детство: как Узбекистан решает проблему детсадов и педкадров

В республике по-прежнему не хватает детских садов, однако в МДО ситуацию стараются решать планомерно и разносторонне. Как обстоит дело с дошкольным образованием в регионах и где взять квалифицированных воспитателей, выясняла корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik, Анна Желиховская. Охват населения дошкольным образованием – процесс долгий и дорогостоящий, поэтому осуществляется он поэтапно и последовательно по всему Узбекистану. Без помощи организаций и бизнеса тут не обойтись. В республике функционируют государственные, ведомственные, частные, семейные детские сады, а также дошкольные образовательные организации (ДОО) на базе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Проблема нехватки детских садов в стране известна давно, но оперативно решить ее невозможно, хотя динамика положительная. К примеру, в Ташкентской области насчитывается 789 ДОО, в том числе 481 государственная, 26 ведомственных, 112 частных, 52 семейных и 18 детских садов на базе ГЧП. Однако дошкольным образованием в этой области охвачено лишь 49,5% детей. До конца 2020-го показатель должен вырасти до 57,4%.

Начать с нуля

В Куйичирчикском районе на фоне типичного сельского пейзажа выделяется одноэтажное яркое здание. Это государственный детский сад №24. Комплекс стоимостью 10 миллиардов сумов возвели при поддержке Государственного таможенного комитета Узбекистана. ДОО расположена в отдаленной местности, поэтому ее открытие стало настоящим подарком для жителей данного района.

Sputnik Государственный детский сад №24 Куйичирчикского района

"Раньше на этом месте был пустырь с оврагом. Из-за особенностей рельефа и регулярных затоплений почвы данная территория была непригодна для земледелия. После отвода грунтовых вод и выравнивания участка строительная компания построила ДОО на 160 мест плюс еще 30 для групп кратковременного пребывания. Это обеспечит качественное дошкольное образование детей из окрестных районов", — рассказал первый заместитель министра дошкольного образования Кахрамон Олимов.

Конечно, охватить всех детей района физически невозможно. Поэтому в саду открыты так называемые краткосрочные группы или группы дошкольной подготовки. Они работают в две смены: до обеда приходят 30 детей и столько же во второй половине дня. За пребывание ребенка в такой группе родители вносят символическую плату (около 25 тыс. сумов), в которую входит и питание.

В группах обучаются малыши разного возраста (от 3 до 6 лет), что очень удобно для сельских жителей. В ближайшее время родители смогут оставлять детей на полный день.

"В течение года воспитанники проходят обязательную предшкольную подготовку. В таких группах, оборудованных компьютерами, они занимаются бесплатно 3 часа в день, играют в развивающие игры. С собой на занятия им ничего приносить не нужно. С учетом пандемии в группах также предусмотрены индивидуальные санитайзеры и влажные салфетки", — отметила замначальника Ташкентского областного управления дошкольного образования Наталья Нам.

Sputnik Государственный детский сад №24 Куйичирчикского района

Садик оборудован всем необходимым: комнаты для игр и отдыха, музыкальный зал, игровая площадка. Спят дети на трёхъярусных кроватях-трансформерах, которые легко складываются, освобождая место для игр. Полноценная группа рассчитана на 30 детей. Но с учетом карантина воспитанников значительно меньше.

Своего рода ноу-хау детского сада стали тканевые навесы над игровой зоной на улице. Вполне возможно, что столь простой, но действенный способ защитить ребят от солнца будет применяться и в других МДО.

К нам приехал детский сад

Стационарных детсадов во многих, особенно отдаленных районах республики, еще не хватает. Из положения вышли нестандартным образом, запустив проект садиков-автобусов. Подобный форм-фактор немногим уступает традиционным ДОО, зато это обеспечивает непрерывность учебного процесса.

Один из таких садиков – альтернативная мобильная группа, находится в махалле "Регистон" Янгиюльского района. Она представляет собой детскую комнату в переоборудованном автобусе Isuzu, который называется "Аклвой". Он охватывает три локации (на расстоянии 25-30 км друг от друга) и 96 малышей от трех до семи лет. В две смены – до и после обеда, обучаются по 16 детей.

Sputnik Детский сад "Аклвой"

"Автобусы "Аклвой" традиционно используются в удаленных сельских местностях, где нет других ДОО. В этом месте ситуация другая: заброшенное здание, бывшее когда-то детским садом, включено в инвестиционную программу. Оно будет реконструировано за счет республиканского бюджета и введено в эксплуатацию. Но пока этого не произошло, МДО использует альтернативную форму дошкольного образования", — пояснил Кахрамон Олимов.

Sputnik Детский сад "Аклвой"

Sputnik Детский сад "Аклвой"

Занятия мобильной ДОО ведутся по специально разработанной программе для разновозрастных групп. Здесь есть все необходимое: игрушки, набор для рисования и наглядные пособия. Кондиционер поддерживает нужную температуру и зимой, и летом. Стоянка оборудована спортивно-игровой площадкой. Все условия максимально приближенны к традиционным детсадам, правда не предусмотрены сон и обед. В случае если здание детского сада будет восстановлено, стоянку перенесут на другую площадку.

В Ташкентской области такие сады курсируют по Янгиюльскому и Ахангаранскому районам, а всего в республике действуют 16 альтернативных мобильных групп.

Детская планета и "Золотая рыбка" из "Корзинки"

Детский сад Erudit Kids Planet в Нурафшане будто вырос из-под земли, потому что находится буквально посреди поля. Это пример негосударственной ДОО на базе ГЧП. Для сотни воспитанников в нем организованы кружки русского и английского языков, таэквондо, хореографии, работает кабинет дефектолога.

Sputnik Детский сад Erudit Kids Planet в Нурафшане

За детей из малообеспеченных семей согласно договору о ГЧП родители платят по гостарифам (113-159 тысяч сумов за посещение группы полного дня). Кроме этого, для нескольких дошколят из нуждающихся семей учредитель ДОО сделал посещение сада бесплатным.

Еще один государственный детский сад на днях открылся в городе Келесе в бывшем здании районного суда. Эта ДОО — итог тесного сотрудничества государства и бизнеса. Финансирование проекта взял на себя один из рителеров — korzinka.uz.

Sputnik Спальня в детском садике "Золотая рыбка"

"ДОО №12 "Золотая рыбка" рассчитан на 480 мест, а всего обеспечивает дошкольным образованием 540 ребят. Особенность детского сада — мини-стадион с искусственным газоном и спортивная площадка", — подчеркнула Наталья Нам.

Она добавила, что проект подразумевает дальнейшее шефство спонсора над дошкольной организацией и получение за это налоговых льгот. По мнению представителей МДО, когда предприниматели поймут, что вложение в детей — это вложение в будущее, таких садиков в стране станет больше.

Из колледжа - в садик

Ташкентский областной педагогический колледж Уртачирчикского района стал первым учебным заведением в стране с дуальной образовательной моделью. Еще будучи студентами будущие специалисты будут практиковаться в работе с малышами. Для этого при колледже открыт государственный детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников. Здесь есть игровая площадка и летний бассейн.

Sputnik Детский сад при колледже

В связи с преобразованием системы народного образования колледжи лишились потока студентов, поскольку дети пошли учиться в 10-й и 11-й классы. Стала очевидна нехватка воспитателей и других необходимых для ДОО кадров. В это учебное заведение могут прийти те, кто не поступил в вуз, и получить профессию воспитателя, помощника воспитателя, музыкального работника и другие. Предусмотрена и вечерняя форма обучения.

По словам первого замминистра МДО, преимущество дуальной модели обучения - в тесной связи теории и практики. Такую систему внедрят в 97 педколледжах страны. Детсады при них будут бесплатно готовить ребят к школе в течение одного года.