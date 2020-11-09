18:23 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск

Учащиеся колледжей будут проходить практику без отрыва от учебы - указ

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
4710
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0d/14965109.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15362063/Uchaschiesya-kolledzhey-budut-prokhodit-praktiku-bez-otryva-ot-ucheby---ukaz.html

Студенты, проходящие стажировку на основе дуального образования, получают оплату в соответствии с договором, заключенным между ним и работодателем. 

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В целях внедрения практикоориентированных образовательных программ в профессиональных учебных заведениях будет введена система дуального образования. Это следует из документа, подписанного накануне главой государства. Указ предполагает реализацию очередных мер по развитию образования и науки.

Для справки: дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.
Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы.

Студенты, проходящие стажировку на основе дуального образования, получают оплату в соответствии с договором, заключенным между ним и работодателем. 

Планируется постепенно внедрить процедуру оценки профессиональных навыков, обучающихся в учреждениях профессионального образования на основе стандартов WorldSkills, а также проводить конкурсы рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan.

Учреждения профессионального образования уполномочены организовывать подготовку кадров среднего звена на основе совместных образовательных программ в сотрудничестве с образовательными учреждениями за рубежом.

Теги:
колледж, Узбекистан, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться