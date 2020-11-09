Учащиеся колледжей будут проходить практику без отрыва от учебы - указ

Студенты, проходящие стажировку на основе дуального образования, получают оплату в соответствии с договором, заключенным между ним и работодателем.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В целях внедрения практикоориентированных образовательных программ в профессиональных учебных заведениях будет введена система дуального образования. Это следует из документа, подписанного накануне главой государства. Указ предполагает реализацию очередных мер по развитию образования и науки.

Для справки: дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.

Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы.

Студенты, проходящие стажировку на основе дуального образования, получают оплату в соответствии с договором, заключенным между ним и работодателем.

Планируется постепенно внедрить процедуру оценки профессиональных навыков, обучающихся в учреждениях профессионального образования на основе стандартов WorldSkills, а также проводить конкурсы рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan.

Учреждения профессионального образования уполномочены организовывать подготовку кадров среднего звена на основе совместных образовательных программ в сотрудничестве с образовательными учреждениями за рубежом.