"Уральские авиалинии" выполнят в ноябре два авиарейса из Ташкента в Москву

По информации российского авиаперевозчика, стоимость билета ориентировочно составит $395. Приобрести полетные купоны можно будет в авиакассе HRG Radius Travel.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует осуществить два перелета из Ташкента в Москву — 16 и 23 ноября. Об этом сообщают в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

По информации российского авиаперевозчика, стоимость билета ориентировочно составит $395. Их продажа откроется девятого ноября в 16.00 по местному времени. Приобрести полетные купоны можно будет в авиакассе HRG Radius Travel по адресу: г. Ташкент, ул. Шота Руставели, дом 28 (ориентир: напротив школы №160, бывший магазин "Океан").

Отмечается, что в соответствии с распоряжением правительства РФ, иностранные граждане должны иметь основания для въезда на территорию России.

Детальную информацию о наличии и стоимости билетов, времени и условиях вылета можно получить с 09.00 до 20.00 по следующим телефонным номерам: +998(90)-0447796; +998(90)-0447794; +998(90)-0447786; +998(90)-0447754; +998(90)-0447742; +998(90)-0447728.

Напомним: с августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.