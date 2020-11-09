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Самолет компании Уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" выполнят в ноябре два авиарейса из Ташкента в Москву

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15362237/Uralskie-avialinii-vypolnyat-v-noyabre-dva-aviareysa-iz-Tashkenta-v-Moskvu.html

По информации российского авиаперевозчика, стоимость билета ориентировочно составит $395. Приобрести полетные купоны можно будет в авиакассе HRG Radius Travel.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует осуществить два перелета из Ташкента в Москву — 16 и 23 ноября. Об этом сообщают в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

По информации российского авиаперевозчика, стоимость билета ориентировочно составит $395. Их продажа откроется девятого ноября в 16.00 по местному времени. Приобрести полетные купоны можно будет в авиакассе HRG Radius Travel по адресу: г. Ташкент, ул. Шота Руставели, дом 28 (ориентир: напротив школы №160, бывший магазин "Океан").

Отмечается, что в соответствии с распоряжением правительства РФ, иностранные граждане должны иметь основания для въезда на территорию России.
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Детальную информацию о наличии и стоимости билетов, времени и условиях вылета можно получить с 09.00 до 20.00 по следующим телефонным номерам: +998(90)-0447796; +998(90)-0447794; +998(90)-0447786; +998(90)-0447754; +998(90)-0447742; +998(90)-0447728.

Напомним: с августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

Теги:
Авиасообщение, полеты, Москва, Ташкент, "Уральские авиалинии"



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