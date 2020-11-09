В Узбекистане снизится стоимость бензина АИ-95

Директор UNG Petro Мирзохид Мусаев пояснил, что при снижении себестоимости продукции обязательно понижается и цена её реализации.

В республике с 10 ноября будет снижена стоимости бензина марки Аи-95. Об этом сообщили в компании "Узбекнефтегаз".

Отмечается, что цена импортной горючей смеси опустилась с 6,6 тысяч сумов до 6,3 тысячи за литр.

"Наше предприятие строго придерживается принципов рыночных отношений, и при снижении себестоимости продукции обязательно снижается и стоимость её реализации. И такая практика будет продолжена", – рассказал директор UNG Petro Мирзохид Мусаев.

Напомним: по состоянию на 1 сентября текущего года объем импортированного в Узбекистан бензина составил 90,1 млн литров, что на 87 млн ​​литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан — он экспортировал в страну 47,7 млн литров.