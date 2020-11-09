21:47 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.

В Узбекистане снизится стоимость бензина АИ-95

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15364243/V-Uzbekistane-snizitsya-stoimost-benzina-AI-95.html

Директор UNG Petro Мирзохид Мусаев пояснил, что при снижении себестоимости продукции обязательно понижается и цена её реализации.

В республике с 10 ноября будет снижена стоимости бензина марки Аи-95. Об этом сообщили в компании "Узбекнефтегаз".

Отмечается, что цена импортной горючей смеси опустилась с 6,6 тысяч сумов до 6,3 тысячи за литр.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Максим Богодвид
Что делать, когда импортный бензин дешевле своего, и почему акциз не панацея

"Наше предприятие строго придерживается принципов рыночных отношений, и при снижении себестоимости продукции обязательно снижается и стоимость её реализации. И такая практика будет продолжена", – рассказал директор UNG Petro Мирзохид Мусаев.

Напомним: по состоянию на 1 сентября текущего года объем импортированного в Узбекистан бензина составил 90,1 млн литров, что на 87 млн ​​литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан — он экспортировал в страну 47,7 млн литров.

Теги:
Узбекистан, Цена, Стоимость, бензин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться