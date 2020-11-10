13:42 10 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Велодорожка

Чиновники Самаркандской области откажутся от автомобилей на 10 дней

© Flickr / Viktar Palstsiuk
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15369273/Chinovniki-Samarkandskoy-oblasti-otkazhutsya-ot-avtomobiley-na-10-dney.html

Эркинжон Турдимов порекомендовал пользоваться велосипедом и общественным транспортом, дабы быть ближе к народу.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Сотрудники и руководители бюджетных организаций, включая хокимов Самаркандской области, откажутся на время от автомобилей, сообщает пресс-служба администрации.

Мероприятие состоится в рамках акции "10 дней без автомобиля", которая продлится с 11 по 21 ноября.

"Предлагаю всем сотрудникам и руководителям государственных органов с 11 по 21 ноября ходить на работу и обратно домой пешком. Нельзя садиться за руль государственного и личного автомобиля. Я как хоким области, если прихожу на работу в 8.00 или 9.00, то теперь с утра иду на работу пешком и обратно тоже пешком", — заявил Эркинжон Турдимов.

По его словам, служебным автомобилем можно пользоваться только во время обеденного перерыва, поскольку на это уйдет определенное время, что в итоге может негативно отразиться на государственных делах.

Также служебным авто можно также воспользоваться и для поездки в какой-либо район. На обратном пути можно будет доехать только до рабочего места, откуда чиновник должен отправится домой пешком.

В Узбекистане планируется установить "День без автомобиля" >>

Турдимов порекомендовал пользоваться велосипедом и общественным транспортом.

Теги:
День без автомобиля, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Осень глазами собак: протесты, холод и костюмы - фотолента
Байден объявил себя президентом США, но Трамп не сдается — к чему это приведет?
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться