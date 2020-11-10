Чиновники Самаркандской области откажутся от автомобилей на 10 дней

Эркинжон Турдимов порекомендовал пользоваться велосипедом и общественным транспортом, дабы быть ближе к народу.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Сотрудники и руководители бюджетных организаций, включая хокимов Самаркандской области, откажутся на время от автомобилей, сообщает пресс-служба администрации.

Мероприятие состоится в рамках акции "10 дней без автомобиля", которая продлится с 11 по 21 ноября.

"Предлагаю всем сотрудникам и руководителям государственных органов с 11 по 21 ноября ходить на работу и обратно домой пешком. Нельзя садиться за руль государственного и личного автомобиля. Я как хоким области, если прихожу на работу в 8.00 или 9.00, то теперь с утра иду на работу пешком и обратно тоже пешком", — заявил Эркинжон Турдимов.

По его словам, служебным автомобилем можно пользоваться только во время обеденного перерыва, поскольку на это уйдет определенное время, что в итоге может негативно отразиться на государственных делах.

Также служебным авто можно также воспользоваться и для поездки в какой-либо район. На обратном пути можно будет доехать только до рабочего места, откуда чиновник должен отправится домой пешком.

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Турдимов порекомендовал пользоваться велосипедом и общественным транспортом.