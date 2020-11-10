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В Ташкентской области открылся новый спорткомплекс

В Ташкентской области открылся новый спорткомплекс

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В нем созданы необходимые условия для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, а также для бокса, гандбола, борьбы.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В Ташкентской области был возведен многофункциональный спортивный комплекс для филиала детско-юношеской спортивной школы, сообщает УзА.

"Его площадь составила 36х36 кв. м. На территории комплекса расположено футбольное поле с искусственным покрытием площадью 12х24 кв. м", - говорится в информации.

Общая  проектная стоимость спорткомплекса составила 4 миллиарда 120 миллионов сумов. Средства для строительства выделило Министерство физической культуры и спорта.

Спорткомплекс является универсальным. В нем созданы необходимые условия для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, а также для бокса, гандбола, борьбы. Благодаря открытию нового спорткомплекса около 600 молодых людей района получат возможность регулярно заниматься любимыми видами  спорта.

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В церемонии открытия объекта приняли участие хоким Ташкентской области Рустам Холматов, министр культуры Озодбек Назарбеков, заместитель министра физической культуры и спорта Нодир Муротов, а также молодые спортсмены и активисты махалли.

Теги:
Ташкентская область, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан



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