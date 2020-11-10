В Узбекистане журналисты начнут получать юридическую помощь через спецсайт

При содействии Министерства юстиции на платформе будут регулярно размещать обозрения, видеосюжеты, ответы на вопросы и комментарии юристов в сфере медиа.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Для работников СМИ создадут специальный веб-сайт с целью получения консультации юриста и заключения адвоката по спорным моментам. Об этом сообщил директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Асаджон Ходжаев в ходе семинара, посвященного защите личных данных в медиапространстве.

При содействии Министерства юстиции на платформе начнут регулярно размещать обозрения, видеосюжеты, ответы на вопросы и комментарии юристов в сфере медиа.

По словам главы АИМК, работа сайта будет осуществляться круглосуточно.

Отмечается, что все заключения юристов по спорным вопросам или ситуациям будут храниться в базе данных платформы для дальнейшего использования.

"Это, во-первых, поспособствует повышению правового сознания представителей СМИ, усилит их знания. Во-вторых, это послужит повышению квалификации сотрудников, информационных служб и пресс-секретарей органов государственного управления, работающих со СМИ, получению ответов на интересующиеся вопросы", — сказал Асаджон Ходжаев.

Напомним: в июле прошлого года, в рамках IV Конференции Творческого союза журналистов республики, был утвержден Кодекс профессиональной этики. Документом предусмотрено создание Общественного совета по СМИ, деятельность которого направлена на выдачу заключений относительно нарушений требований и норм профессиональной этики журналиста.