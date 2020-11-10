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Вступительные экзамены в магистратуру Академии Генеральной прокуратуры

В Узбекистане школьную программу адаптируют к вступительным экзаменам

Генеральная прокуратура Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15375691/V-Uzbekistane-shkolnuyu-programmu-adaptiruyut-k-vstupitelnym-ekzamenam.html

Соответствующим указом президент поручил разработать проект Закона "О статусе педагогических работников".

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Содержание тестовых материалов при поступлении в вузы будет приведено в соответствие со школьной программой, сообщили в пресс-службе Минюста. Соответствующая работа начнется с 1 января 2021 года. 

При районных (городских) отделах народного образования будут образованы Фонды стимулирования работников народного образования без статуса юридического лица.

Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони реорганизован в Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони при Министерстве народного образования.

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Узбекистане директоров школ будут выбирать на основе конкурса

Кроме того президент поручил разработать проект Закона "О статусе педагогических работников".

Ранее стало известно, что в средних специальных образовательных учреждениях будет внедрена система дуального образования. Соответствующий указ предполагает реализацию очередных мер по развитию образования и науки.

Для справки: дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.

Теги:
Узбекистан, школа, Образование



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