Какие бесплатные лекарства получат женщины и дети в Узбекистане

Беременные женщины и кормящие матери, а также дети в возрасте 3–15 лет будут обеспечиваться препаратами йода.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения, согласно которому был также утвержден список лекарственных препаратов, выдаваемых населению бесплатно.

С 1 июня 2021 года бесплатно обеспечиваются:

– дети в возрасте 6–23 месяцев – микронутриентными порошками в целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;

– дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет – витамином А;

– дети в возрасте 2–10 лет – специальными препаратами для профилактики гельминтоза.

Также начиная с 1 июля 2022 года обеспечиваются бесплатно:

– беременные женщины и кормящие матери, дети в возрасте 3–15 лет – препаратами йода;

– женщины фертильного возраста до 35 лет – препаратами железа и фолиевой кислоты.

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Напомним, также со следующего учебного года на всех уровнях образовательного процесса будет налажено преподавание по предметам правильного питания и здорового образа жизни.

А с 1 июля 2021 года внедрятся маркировка продуктов с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, других вредных для здоровья добавок.