Как узбекистанцев будут приучать к правильному питанию

Со следующего учебного года на всех уровнях образовательного процесса будет налажено преподавание по предметам правильного питания и здорового образа жизни.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В Узбекистане было принято постановление президента "О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения", говорится в сюжете телеканала Uzbekistan 24.

"По итогам исследования, 56% узбекистанцев имеют лишний вес, из них 24% страдают ожирением, у 46% повышенный уровень холестерина, 31% борется с проблемами повышенного артериального давления, 67% не потребляют в необходимом количестве овощи и фрукты", - говорится в сюжете.

С 1 июня 2021 года будет налажено бесплатное обеспечение детей микронутриентными добавками, витамином А и гельминтными препаратами. С 1 апреля 2021 года разрешается продажа на территории республики муки высшего сорта только обогащенной микронутриентами.

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Со следующего учебного года на всех уровнях образовательного процесса будет налажено преподавание по предметам правильного питания и здорового образа жизни.

С 1 июля 2021 года внедрятся маркировка продуктов с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, а также других вредных для здоровья добавок.

Напомним, еще в прошлом году в Министерстве здравоохранения Узбекистана напомнили, что ожирение значительно повышает риск развития множества опасных заболеваний.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Земле люди чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а ожирение является одной из причин их развития.