Еще восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — карта

Один из них укорачивается, другой — ликвидируется, третий маршрут будет изменен, еще пять — продлеваются.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. С 20 ноября в Ташкенте будут изменены восемь маршрутов следования общественного транспорта.

Речь идет об автобусах №11, 33, 38, 79, 82, 104, 117 и 130.

Один из маршрутов укоротят, другой — ликвидируют, третий немного изменят, еще пять — продлят, следует из информации АО "Тошшахартрансхизмат".

Напомним: этой осенью в столице изменились сразу нескольких десятков маршрутов следования общественного транспорта.

В числе скорректированных — автобусы №8Т, 9, 18, 21, 44, 52, 53, 65, 71, 73, 74, 77, 80, 103, 106, 109, 120, 149, 188.