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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

Еще восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — карта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15378506/Esche-vosem-avtobusov-kursiruyuschikh-po-Tashkentu-izmenyat-svoy-marshrut--karta.html

Один из них укорачивается, другой — ликвидируется, третий маршрут будет изменен, еще пять — продлеваются.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. С 20 ноября в Ташкенте будут изменены восемь маршрутов следования общественного транспорта.

Речь идет об автобусах №11, 33, 38, 79, 82, 104, 117 и 130.

Один из маршрутов укоротят, другой — ликвидируют, третий немного изменят, еще пять — продлят, следует из информации АО "Тошшахартрансхизмат".

Напомним: этой осенью в столице изменились сразу нескольких десятков маршрутов следования общественного транспорта. 

В числе скорректированных — автобусы №8Т, 9, 18, 21, 44, 52, 53, 65, 71, 73, 74, 77, 80, 103, 106, 109, 120, 149, 188.

Теги:
Тошшахартрансхизмат, общественный транспорт, автобусы, автобус, Ташкент, карта



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